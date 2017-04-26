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Проблемы жителей Карачевского района на личном приёме депутата

Опубликовано Сегодня, 17:08

Проблемы жителей Карачевского района на личном приёме депутата

Очередной личный приём граждан в общественной приёмной в Карачеве провёл депутат Брянской областной Думы, председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич. Проблемы, с которыми пришли к нему люди — от неработающего месяц водопровода в деревне до просьбы о помощи в издании книги.

Очередной личный приём граждан в общественной приёмной в Карачеве провёл депутат Брянской областной Думы, председатель регионального отделения Общероссйиской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич в конце апреля. Вопросы, с которыми жители Карачева пришли на прием к депутату, касались самых разных проблем.
Проблемы жителей Карачевского района на личном приёме депутата
Делегация жителей деревни Хохловка просит помощи в решении вопроса с водоснабжением, которое фактически отсутствует больше месяца. Неоднократные обращения к главе Мылинской сельской администрации и в МУП «Карачевский городской водоканал» не принесли результата. По результатам рассмотрения заявления был направлен депутатский запрос в администрацию района о безотлагательном решении вопросов связанных с ремонтом водопровода.

Была также удовлетворена просьба заведующей детским садом №9 «Родничок» Валентины Тучковой, обратившейся с просьбой в приобретении детских кроватей-трансформеров, в связи с тем, что возросло количество детей и необходимы новые спальные места. На эти цели выделено 15 тысяч рублей.
Проблемы жителей Карачевского района на личном приёме депутата
Ветеран труда Алла Егоровна Чекурова собрала обширный архивный материал и издала за собственные средства книгу «Любимый город: История далёкая и близкая. Фоторепортаж». «К сожалению тираж мизерный, а хотелось бы собранным за многие годы материалом, фотографиями и документами поделиться с земляками в виде изданных книг», — говорит она. Виктор Гринкевич пообещал внимательно рассмотреть представленные материалы совместно с историками и краеведами, после чего принять решение.

С возникшими проблемами, связанными с налогом на имущество предприятий и завышенной кадастровой стоимостью, обратилась к депутату предприниматель Светлана Глебкина. Виктор Григорьевич довёл информацию о проводимой работе депутатского корпуса и «ОПОРОЙ РОССИИ» в этом направлении.
Проблемы жителей Карачевского района на личном приёме депутата
Начальник районного управления образования Сергей Шкуркин обратился с просьбой поддержать команды района для участия в региональных соревнованиях «Школа безопасности» приобретением необходимого снаряжении, а председатель районного Совета ветеранов войны, труда Вооружённых Сил и правоохранительных органов Раиса Гарбузова с просьбой оказать помощь в приобретении подарков участникам Великой Отечественной войны.

Настоятельница Николо-Одрина женского монастыря игумения Серафима испросила у Виктора Гринкевича помощь в приобретении кирпича для продолжения строительства монастырского храма в честь Святителя Николая. Эта существенная помощь обители выделена.
Ни одно обращение не осталось без внимания депутата. Все заявления, вопросы по которым не решены на приёме, взяты на контроль.
В завершении приёма Виктор Гринкевич вручил грамоту Брянской областной Думы индивидуальному предпринимателю Надежде Титовой, отмеченной высокой наградой за многолетний добросовестный труд.

«Оправдывая кредит доверия избирателей стараюсь оказать людям посильную помощь, помогая решить их проблемы», — говорит Виктор Гринкевич.

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