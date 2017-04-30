Виктор Гринкевич высказался о функции контролирующих госструктур

Председатель брянского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Виктор Гринкевич считает, что для успешного развития независимой национальной экономики контролирующим государственным структурам следует перейти от функций охотника к функции рачительного пастуха. Такую точку зрения он высказал II Открытом форуме прокуратуры Брянской области «Защита бизнеса от административных барьеров» 27 апреля.





В дискуссии на форуме, проводившемся в Брянской торгово-промышленной палате, участвовали губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель облдумы Владимир Попков, прокурор области Александр Войтович, брянский омбудсмен по защите прав предпринимателей Павел Адасиков.



Открывая форум, Александр Войтович подчеркнул, что количество выявляемых нарушений и актов прокурорского реагирования в заявленной сфере год от года растёт. Только за последние два года прокурорами региона таковых пресечено почти 2,5 тысячи. Причём само число проводимых проверок сокращается: с 14 тысяч в 2015 году до 11 тысяч в 2016-м.





Непосредственно права бизнесменов за два года нарушили 543 лица. По инициативе прокуроров все они привлечены к дисциплинарно или административной ответственности. Опротестовано 240 незаконных правовых актов, ущемляющих права индивидуальных предпринимателей.

Виктор Гринкевич в своём выступлении напомнил о главной задаче, поставленной президентом - развитии независимой национальной экономики, которая, в свою очередь, является основой независимого государства.



«Судя по последним заверениям наших руководителей, большую роль должны играть малое и среднее предпринимательство, о котором мы сегодня и говорим. Отсюда и задача перехода контролирующих государственных структур от функций охотника к функции рачительного пастуха», — убеждён председатель брянской «Опоры России».





Виктор Гринкевич согласился с губернатором, утверждавшим, что у проблем есть разные рамки: в регионе, к примеру, действительно нет возможности решать проблемы федерального уровня. Тем не менее, от лица возглавляемой им организации докладчик выделил три группы проблем. Первая связана с федеральным законодательством, его обременением на местах. В отличие от первой, вторая группа проблем связана с деятельностью региональных законов и органов власти в регионах. Ну и, наконец, третья группа проблем – это проблемы частные и местные.



«Они связаны с деятельностью конкретных предпринимателей и взаимоотношениями с органами власти на районном уровне. Там зачастую наличествует субъективный фактор. Например, кто-то кого-то не любит, либо действует по старой памяти… Бывают и межличностные конфликты», — пояснил Виктор Гринкевич.





Отметил спикер и ещё один немаловажный момент. С его слов, большая часть проблем, с которыми сталкиваются ныне предприниматели, связаны с определенными не до конца просчитанными изменениями в региональном законодательстве.



«Та же самая переоценка. Там дело даже не в коэффициентах как таковых (наших областных, которые мы приняли от совсем маленького до двух максимальных). А скорее в объёмах переоценки, в чём область не принимала участие. Просто когда ахнули, стоило миллион — стало стоить 12 миллионов. Ничего не изменилось экономически вокруг! Среда осталось та же самая, доходы те же. У людей наоборот сейчас снизились доходы, а платить приходится больше», — сетовал депутат.