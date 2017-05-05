Председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич поздравил ветеранов Карачевского района с 9 Мая.

Великая Отечественная война навсегда останется скорбной страницей в истории российского народа. Мы чтим и помним всех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом. К сожалению, все меньше среди нас тех великих людей, которые подарили нам мирное небо над головой. К ветеранам Великой Отечественной - всегда особое уважительное отношение. Накануне праздника Великой Победы председатель брянской региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», депутат Брянской областной Думы Виктор Гринкевич поздравил ветеранов Карачевского района и вручил им подарки.

Первым гостей принимал фронтовик Николай Савин. В июне 1941 года ему было 17 лет, его в первых рядах призвали в Красную Армию на защиту страны. Освобождал от захватчиков Белоруссию, Украину, Прибалтику, Польшу. О капитуляции Германии узнал в Москве. Но отпраздновать не удалось: он со взводом уже ехал на Дальний Восток – бороться с Японией. В свои 90 лет, Николай Сергеевич крепок духом и бодр, до сих пор следит за домашним хозяйством.

- Это уникальный случай: Николай Сергеевич успел победить и Германию, и Японию, - отметил Виктор Гринкевич. – Мы гордимся, что среди нас есть такие мужественные люди, которые могут рассказать, как мы победили.

Сейчас в Брянской области живут всего лишь 496 ветеранов-фронтовиков. Из них около десяти - в Карачевском районе. Все они хорошо знакомы с Виктором Гринкевичем. Депутат поздравляет их с праздниками, часто наносит дружеские визиты, помогает справиться с проблемами, в том числе сохранить память войне. Так, Виктор Гринкевич помог с созданием бюста почетному жителю Карачева, полному кавалеру «Ордена Славы», фронтовику Ивану Кузнецову. Его планируют установить на Аллее Героев в райцентре. А также оказал поддержку при реставрации памятника бойцам 50-й Армии, установленном на реке Ресета. К этому монументу Виктор Гринкевич и воспитанники карачевского детского сада возложили цветы.

- Если мы хотим, чтобы наши дети росли в любви к родине, уважали нас, как отцов, мы должны сегодня приводить их в такие памятные места, на Аллеи Героев, - считает Виктор Гринкевич. – Рассказывать, что ветераны сделали для нас. Сколько жизней было положено за то, чтобы мы сегодня жили спокойно, независимо и гордились своей историей.

К 9 Мая Виктор Гринкевич сделал еще один подарок карачевским ветеранам. Для Тепловского дома-интерната для пожилых людей он купил мягкую мебель. Теперь проживание там станет еще комфортнее.