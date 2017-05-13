Налоговые выплаты от арендаторов брянского леса выросли в разы

Налоговые и неналоговые платежи от организаций лесопромышленного комплекса обсудили на заседании комитета по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности Брянской областной Думы, прошедшем 10 мая под председательством Виктора Гринкевича.





Замначальника УФНС по Брянской области Елена Гречанова рассказала, что за 2016 год в федеральный бюджет организациями этой сферы было перечислено 395,6 млн. рублей (рост на 232,3 млн. рублей, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года), в консолидированный бюджет Брянской области — 440,4 млн. рублей (рост на 89,4, млн. рублей или на 25%).



Рост поступлений продолжился и в 2017 году. За первый квартал текущего года предприятия направили в бюджет РФ 176,6 млн. рублей (в три раза больше, чем за аналогичный период 2016 года). В региональную казну поступило 109,6 млн. рублей (увеличение в 1,6 раза). Более чем в два раза увеличились за первый квартал 2017 года поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации по налогоплательщикам-арендаторам лесных участков.





На заседании комитета отмечалось, что такого роста удалось добиться благодаря принятию законов, направленных на легализацию лесного бизнеса. В 2017 году депутаты планируют провести анализ работы арендаторов, которые имеют более 50 тысяч гектаров леса. Депутаты также подчеркнули, что необходимо проанализировать какую отдачу получает регион от реализации кубометра древесины в сравнении с соседними регионами.