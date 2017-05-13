Налоговые выплаты от арендаторов брянского леса выросли в разы
Налоговые и неналоговые платежи от организаций лесопромышленного комплекса обсудили на заседании комитета по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности Брянской областной Думы, прошедшем 10 мая под председательством Виктора Гринкевича.
Замначальника УФНС по Брянской области Елена Гречанова рассказала, что за 2016 год в федеральный бюджет организациями этой сферы было перечислено 395,6 млн. рублей (рост на 232,3 млн. рублей, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года), в консолидированный бюджет Брянской области — 440,4 млн. рублей (рост на 89,4, млн. рублей или на 25%).
Рост поступлений продолжился и в 2017 году. За первый квартал текущего года предприятия направили в бюджет РФ 176,6 млн. рублей (в три раза больше, чем за аналогичный период 2016 года). В региональную казну поступило 109,6 млн. рублей (увеличение в 1,6 раза). Более чем в два раза увеличились за первый квартал 2017 года поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации по налогоплательщикам-арендаторам лесных участков.
На заседании комитета отмечалось, что такого роста удалось добиться благодаря принятию законов, направленных на легализацию лесного бизнеса. В 2017 году депутаты планируют провести анализ работы арендаторов, которые имеют более 50 тысяч гектаров леса. Депутаты также подчеркнули, что необходимо проанализировать какую отдачу получает регион от реализации кубометра древесины в сравнении с соседними регионами.
Новости регионов
15 Мая, 2017
|+13
|$58
|€63
Брянские предприятия, арендующие лес, в 2016 году заплатили в федеральный бюджет в 2,4 раза больше, чем годом ранее.
В мае 2017 года новый детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в сети «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком». Канал включен в пакеты «Твой оптимальный», «Твой продвинутый» и «Твой максимальный» и найти его можно на кнопке 316.
В Брянском регионе Московской железной дороги продолжаются работы по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.