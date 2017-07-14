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Брянская «ОПОРА РОССИИ» приняла участие в публичных слушаниях по итогам правоприменительной практики Управления Роспотребнадзора по Брянской области

Опубликовано 14-07-2017, 12:09

Брянская «ОПОРА РОССИИ» приняла участие в публичных слушаниях по итогам правоприменительной практики Управления Роспотребнадзора по Брянской области

В рамках реализации информационной политики Роспотребнадзора, направленной на повышение юридической грамотности населения и  предпринимательского сообщества, 13 июля в актовом зале Управления Роспотребнадзора по Брянской области прошли публичные слушания итогов правоприменительной практики во II квартале 2017 года. Целью данного мероприятия является  профилактика нарушений обязательных требований законодательства РФ среди бизнес-сообщества Брянской области.

Открывая совещание, руководитель Управления Роспотребнадзора по Брянской области Л.Н. Трапезникова акцентировала внимание участников, что основная цель деятельности Роспотребнадзора заключается в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия на территории региона, сохранении здоровья жителей области и защите прав потребителей. Для достижения этой цели Управлением выстроена система тесного взаимодействия не только с органами власти, местного самоуправления, но и с другими контрольными органами, и с предпринимателями.
Брянская «ОПОРА РОССИИ» приняла участие в публичных слушаниях по итогам правоприменительной практики Управления Роспотребнадзора по Брянской области
В выступлениях специалистов Управления был дан подробный анализ нарушений законодательства РФ, установленных в результате контрольно-надзорных мероприятий в отношении представителей малого и среднего бизнеса. В ходе совещания  участники задавали вопросы по тематике контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора.
Брянская «ОПОРА РОССИИ» приняла участие в публичных слушаниях по итогам правоприменительной практики Управления Роспотребнадзора по Брянской области
В обсуждении  результатов  правоприменительной  практики приняли участие приглашенные специалисты  Управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области, Прокуратуры Брянской области, департамента экономического развития Брянской области, департамента внутренней политики Брянской области, Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Брянской торгово-промышленной палаты, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Брянской области и представители бизнес-сообщества.

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