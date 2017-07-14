Брянская «ОПОРА РОССИИ» приняла участие в публичных слушаниях по итогам правоприменительной практики Управления Роспотребнадзора по Брянской области
В рамках реализации информационной политики Роспотребнадзора, направленной на повышение юридической грамотности населения и предпринимательского сообщества, 13 июля в актовом зале Управления Роспотребнадзора по Брянской области прошли публичные слушания итогов правоприменительной практики во II квартале 2017 года. Целью данного мероприятия является профилактика нарушений обязательных требований законодательства РФ среди бизнес-сообщества Брянской области.
Открывая совещание, руководитель Управления Роспотребнадзора по Брянской области Л.Н. Трапезникова акцентировала внимание участников, что основная цель деятельности Роспотребнадзора заключается в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия на территории региона, сохранении здоровья жителей области и защите прав потребителей. Для достижения этой цели Управлением выстроена система тесного взаимодействия не только с органами власти, местного самоуправления, но и с другими контрольными органами, и с предпринимателями.
В выступлениях специалистов Управления был дан подробный анализ нарушений законодательства РФ, установленных в результате контрольно-надзорных мероприятий в отношении представителей малого и среднего бизнеса. В ходе совещания участники задавали вопросы по тематике контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора.
В обсуждении результатов правоприменительной практики приняли участие приглашенные специалисты Управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области, Прокуратуры Брянской области, департамента экономического развития Брянской области, департамента внутренней политики Брянской области, Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Брянской торгово-промышленной палаты, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Брянской области и представители бизнес-сообщества.
Новости регионов
16 Июля, 2017
|+14
|$60
|€69
13 июля в актовом зале Управления Роспотребнадзора по Брянской области прошли публичные слушания итогов правоприменительной практики во II квартале 2017 года.
Утвержден верхнеуровневый план реализации проекта по созданию Национальной биометрической платформы, в рамках которой основные технические работы выполнит «Ростелеком».
В первом полугодии 2017 года почти в два раза выросло количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах МЖД, которые произошли в результате нарушений автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железной дороги. Так, в январе-июле 2017 года зафиксировано 13 ДТП, что на 6 больше, чем годом ранее. Пострадали 8 человек, из которых 4 – погибли (в прошлом году пострадало 7 человек, из них смертельно 1). Все пострадавшие – водители и их пассажиры.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.