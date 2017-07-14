Депутат Брянской областной думы Виктор Гринкевич подарил верующим икону для деревенской часовни

Депутат Брянской областной думы, председатель Брянского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич подарил жителям карачевской деревни Песочня икону для часовни и комплект книг для библиотеки.



Жители карачевской деревни Песочня обратились к депутату областной думы Виктору Гринкевичу с просьбой оказать материальную помощь в изготовлении иконы для будущей часовни. Копия иконы Божией Матери Балыкинской, оригинал которой хранился в Орловском Введенском женском монастыре и считается покровительницей Карачевского района, была вручена жителям Песочни. В настоящее время решаются вопросы по сооружению часовни в заброшенном здании.



В тот же день Виктор Григорьевич Гринкевич, следуя традиции Дня книгодарения и продолжая акцию Брянского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» «Юношеская библиотека в подарок», вручил Песочинскому филиалу Карачевской межпоселенческой районной библиотеке 40 наименований книг. Заведующая библиотекой Людмила Марченкова отметила, что это — очень хорошее пополнение для книжного фонда библиотеки.



Вместе с главой Песочинской администрации Николаем Бовтуновым и директором Песочинского СДК Оксаной Гидек Виктор Гринкевич рассмотрел вопросы финансовой помощи учреждению культуры.