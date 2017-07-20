Главе «ОПОРЫ РОССИИ» объявлена Благодарность Президента Российской Федерации

Распоряжением Владимира Путина отмечено активное участие Александра Калинина в работе по улучшению инвестиционного климата в стране.

Будучи президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Александр Калинин вносит свой вклад в обеспечение последовательного развития в стране малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.



За последние три года при участии «ОПОРЫ РОССИИ» на федеральном уровне принят комплекс регуляторных решений в поддержку малого и среднего бизнеса, благодаря которым фиксируется рост числа занятых в данном секторе экономики.



Это и утверждение Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года и «дорожной карты» по ее реализации, создание Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Единого реестра ФНС России субъектов малого и среднего предпринимательства. Малый бизнес и предпринимательская инициатива стали приоритетным национальным проектом.



Немало инициатив экспертов «ОПОРЫ РОССИИ», озвученных Александром Калининым, получили поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина. Были, в частности, внесены существенные поправки или введены новые нормы в области кредитно-денежной, фискальной политики в отношении предпринимателей, расширения их доступа к закупкам компаний с государственным участием и для государственных и муниципальных нужд, контрольно-надзорной деятельности федеральных органов исполнительной власти, а также подключения к инженерным сетям.

Ежедневно «ОПОРА РОССИИ» доказывает и подтверждает статус настоящего общественного института развития малого и среднего предпринимательства, формирует и предлагает для диалога с представителями власти свою, выверенную с предпринимательским сообществом страны, повестку дня – круг волнующих малый и средний бизнес вопросов.



Брянское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ» поздравляет президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина с заслуженной наградой и желает ему успехов во всех делах и начинаниях, достижения новых профессиональных побед, интересных, амбициозных проектов, дальнейшей плодотворной работы на ниве поддержки и развития малого и среднего предпринимательства!