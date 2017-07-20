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Деятельная сила советов

Опубликовано Сегодня, 17:25

Деятельная сила советов

Виктор Григорьевич Гринкевич хорошо известен на Брянщине как активный депутат областной Думы и председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Но этим его повседневные заботы не ограничиваются. Еще он член общественных советов ряда федеральных структур, действующих в регионе: прокуратуры, УМВД, налоговой и антимонопольной служб, управления МЧС, Росприроднадзора. В них представляет предпринимательское сообщество и отстаивает его интересы.
Об этом направлении своей работы В.Г.Гринкевич рассказал нашему корреспонденту.

— Возникли общественные советы при федеральных органах не случайно. На определенном этапе руководство Российской Федерации озаботилось выстраиванием коммуникаций между контрольно-управленческими структурами государства и предпринимательским сообществом. Президент правильно сказал, что все мы — в одной лодке, и на каждом лежит ответственность за развитие страны. Предпринимателям отводится важная роль. Общественные советы определены одной из форм таких коммуникаций.
Стоит задача перейти к предупредительному, риск-ориентированному принципу. На селекторном совещании по реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подчеркнул: «Как мы и договаривались, контрольный фокус — на места, где угроза причинения вреда, прежде всего жизни и здоровью людей, является максимальной. И наоборот, нет смысла ходить с проверками туда, где потенциальная угроза незначительна». Этот принцип касается и внеплановых проверок.
Мы должны обнаруживать отклонения от закона и вначале предупреждать, объяснять предпринимателю, как нужно делать правильно, и только потом наказывать. Не секрет, что в погоне за показателями и наградами лица, в руках которых сосредоточена большая власть, не всегда умеют достойно этой властью распорядиться.
Сначала я с сомнением относился к затее создания советов. Предпринимательская жизнь приучила к тому, что представители государственных структур подчас не очень хорошо относятся к предпринимателям. Не доверяют им. И у них были определенные основания для недоверия. Как и у бизнеса по отношению к органам власти. Важно было так представлять в советах бизнес-сообщество, чтобы рассеять по отношению к нему подозрения. И я старался показывать предпринимателей как адекватных людей, понимающих, в том числе, и требования государства. А в общении с коллегами в «ОПОРЕ РОССИИ» всегда объясняю: «Ребята, в первую очередь мы не должны нарушать закон. Только в таком случае мы можем требовать адекватного к себе отношения и справедливости, честности со стороны государственных чиновников. Если ты умышленно закон нарушаешь — это твои риски. И когда тебя наказывают, не беги и не кричи: «Караул!» Другое дело, если тебя пытаются наказать несправедливо. Здесь мы будем тебя защищать, в том числе используя механизм общественных советов».
С удивлением обнаружил, когда мы начали активно работать, что оснований для такого нашего вмешательства было мало. Реально во всех федеральных структурах по-деловому к этому отнеслись, потому что они хорошо организованны и дисциплинированны. В них принято четко выполнять спускаемые сверху указания. И на это многие сразу обратили внимание. То есть государственная машина при определенных подходах и правильном управлении работает нормально.
Понятно, что есть структуры, к которым очень много вопросов. Связано это с контролем за торговлей, продуктами питания, госпожнадзором (в составе МЧС) — с ними гораздо чаще контактируют предприниматели. С большим удовлетворением услышал, как руководитель УМВД сказал: «Если есть случаи субъективного подхода, когда конкретные сотрудники ведомства пытаются что-то вымогать и т.п., то мгновенно докладывать об этом по линии общественного совета вплоть до руководства УМВД. С ними будут жестко разбираться». При бывшем руководстве еще были вопросы. Теперь жалобы, письма в «ОПОРУ РОССИИ» по практике взаимодействия с УМВД практически отсутствуют.
В органах  внутренних дел (опять же с подачи высшего руководства) активно идет перестройка, чтобы люди видели в силовиках своих защитников. А для того, чтобы это происходило, процесс нужно объективизировать. Есть закон, и твоя задача, чтобы он исполнялся. И в то же время, ты должен понимать, что предприниматель — экономически активный субъект, наполняющий казну деньгами и создающий некие условия для существования государства. То есть это государев человек, пусть и не служит государству напрямую —  в погонах.
По налоговой инспекции. Это, на мой взгляд, одна из жестко регламентированных организаций. Очень непростая, сложная. Поэтому на налоговиков у бизнеса гораздо больше обид, чем на другие структуры. Свои претензии к ним я излагал на заседании общественного совета. И наши партнеры к ним прислушиваются, взаимопонимание имеется. Но в силу жесткой регламентации деятельности налоговики мало на что могут повлиять. Основное  требование предпринимателей к этой службе — сделать эти процессы понятными, предсказуемыми и объективными. А говоря о  федеральных органах, желание у бизнеса — чтобы налоговые требования были стабильными. Постоянные изменения налоговой политики слишком утомляют и делают предпринимательскую деятельность очень тяжелой и непредсказуемой.
Чего, на мой взгляд, нужно еще добавить налоговикам — так это профилактики. Например, как адекватно исполнять сложные, запутанные требования, чтобы предприниматель не разорился и вовремя все заплатил. Волею случая (по линии «ОПОРЫ РОССИИ») я изучал эту ситуацию в Голландии. Так там налоговик для маленьких предпринимателей часто играет роль… и бухгалтера.  Приходит, просит документацию и сам все просчитывает, сколько нужно уплатить налогов. Можете себе представить подобное у нас? То есть там видят в предпринимателе не жулика, которого нужно обобрать до нитки, а дойную корову, которая будет давать молоко, если будет накормлена, жива и здорова. Такое воспитывается десятилетиями. А у нас агрессия, к предпринимателю порой идут, как к врагу. «Мотивирует» и палочная система: не нашел у того ничего — значит, ты плохой работник.
Сейчас достойный человек и авторитетный руководитель возглавил областную прокуратуру. Жесткий, знающий свое дело. Мне нравятся его подходы, независимая позиция. И прокуратура четко декларирует: «Не нарушайте закон, и к вам не будет претензий». У нас все сейчас урегулировано. Прокурорские работники прекрасно выполняют свои обязанности. Отменили целую кучу проверок бизнеса. Их понимание экономики, ее сути мы пытаемся проводить через общественные советы. Дело не в лояльности этого ведомства, а в понимании прокуратурой  значимости предпринимательства в жизни страны, что зарплата бюджетников зависит от того, как работает малый и средний бизнес, сколько он дает налогов.
По федеральной антимонопольной службе. Тяжелая сейчас там работа. Передали антимонопольщикам контроль за тарифами, а людей дополнительно не дали. Одна из самых адекватных структур. Работает в рамках законодательства. Старается не давать в обиду никого, чьи права нарушаются.
Управление МЧС. Ему, как и всем силовикам, хотелось бы пожелать следующего: адекватности и понимания того, что они идут проверять людей, которые пополняют казну, формируют базис — фундамент экономики. И надо стараться не развалить, а научить бизнес грамотно работать, избегать неприятностей. А именно: как сделать, чтобы у тебя не было проблем, пожаров, человеческих потерь. И наказывать лишь тогда, когда видишь, что человек свои деяния совершил умышленно.
А если подытожить: время убедительно доказало, что решение о создании общественных советов при федеральных структурах было правильным и своевременным. Оно на пользу предпринимательству и России.

 

По материалам публикации в газете «Брянские факты» №29 [1009] , вкладыш газеты «ОПОРА РОССИИ в Брянске» № 15

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