Представители Брянской «ОПОРЫ» приняли участие в публичных слушаниях Государственной инспекции труда в Брянской области

В соответствии с Концепцией повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на период 2015-2020 год, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 5 июня 2015 года №1028-р и в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также в целях предупреждения нарушения обязательных требований трудового законодательства Государственной инспекцией труда в Брянской области 19 июля 2017 года проведено публичное мероприятие по анализу правоприменительной практики.



С докладами выступили руководитель Государственной инспекции труда в Брянской области В.И. Васильев, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Брянской области И.Н. Васильцова, прокурор отдела прокуратуры Брянской области А.П. Лямцев, председатель Федерации профсоюзов Брянской области О.В. Полякова.



В работе совещания приняли участие представители Брянской торгово-промышленной палаты, Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», должностные лица муниципальных образований Брянской области, представители организаций, представители объединений работодателей и предпринимателей.



За отчетный период ведомством проведено 643 проверки. Увеличилось количество внеплановых проверок, в том числе связанных с невыплатой работникам заработной платы на предприятиях.



В первом полугодии 2017 года ведомство вынесло 596 постановлений, где в качестве санкции предусмотрены штрафы, из них 121 постановление в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2016 году таких постановлений в отношении субъектов МСП было 185 за полугодие. В этом году в отношении субъектов МСП вынесено 159 предупреждений, для сравнения с 2016 годом- 26 предупреждений. Прослеживается положительная тенденция в ведомстве в отношении субъектов МСП, по замене штрафных санкций на предупреждения.



С января 2017 года вступил в силу Федеральный закон №348-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации в части особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей-субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям».



Работодатель - субъект малого предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям (количество работников до 15 человек), вправе отказаться полностью или частично от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности и другие). При этом для регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений работодатель - субъект малого предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям, должен включить в трудовые договоры с работниками условия, регулирующие вопросы, которые в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, должны регулироваться локальными нормативными актами. Указанные трудовые договоры заключаются на основе типовой формы трудового договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений."



Также, в качестве новеллы, наряду с бумажными больничными листами, вводятся электронные больничные листы. Предполагается, что эта мера поможет решить проблему с поддельными листами нетрудоспособности.



С 01 июля ужесточилась ответственность за нарушение условий работы с персональными данными.



С 01 июля также внесены поправки в трудовое законодательство, касающееся порядка и условий оплаты труда работников: за ненормированный рабочий день, за работу в выходные и праздничные дни, за сверхурочные работы.



В заключении были даны ответы на поставленные вопросы по наиболее актуальным проблемам трудового законодательства.