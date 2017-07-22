Брянские боксёры приняли участие в рекордной тренировке на Дне бокса России

Команда брянских боксёров — 50 человек — приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню бокса России. На Красной площади 22 июля прошла общая тренировка, в которой приняли участие более трёх тысяч боксёров.



Команду из пятидесяти спортсменов направила Федерация бокса Брянской области в Москву на торжества, посвящённые Дню бокса России и 25-летию основания Федерации бокса России. Они приняли участие в грандиозном боксерском шоу «Бьём рекорд», которое Федерация бокса России провела 22 июля на Красной площади.



Более трех тысяч спортсменов приняли участие в общей тренировке, а также боксерских поединках сильнейших боксеров России – таких как заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы Олег Саитов, Виктор Тищенко и равные им спортсмены.



Финансовую помощь для участия брянской команды в огромном празднике оказали группа компаний «Надежда», возглавляемая Александром Гавричковым, и Брянское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и лично его председатель Виктор Гринкевич (он же занимает пост президента областной федерации бокса).



Виктор Гринкевич постоянно оказывает финансовую поддержку спортсменам РОО «Брянская федерация бокса». На днях в его адрес поступила благодарность от имени генерального секретаря Федерации бокса России Омара Кремлёва за финансовое участие в подготовке и участии воспитанницы ДЮСШ «Олимп» Елены Жиляевой в первенстве Европы по боксу среди девушек. Брянская спортсменка на этом турнире завоевала золотую медаль.