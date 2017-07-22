Поиск по сайту

Брянская «ОПОРА РОССИИ» обсудила результаты перехода регионального бизнеса на онлайн-кассы в УФНС России по Брянской области

Опубликовано Сегодня, 11:26

Брянская «ОПОРА РОССИИ» обсудила результаты перехода регионального бизнеса на онлайн-кассы в УФНС России по Брянской области

Более 7,1 тысяч онлайн-касс зарегистрировано в Брянской области на сегодняшний день. С момента вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ 2292 налогоплательщика региона перешли на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

Эти и другие результаты перехода регионального бизнеса на онлайн-кассы обсудили на очередном заседании совместной рабочей группы по внедрению нового порядка применения ККТ в УФНС России по Брянской области.
Брянская «ОПОРА РОССИИ» обсудила результаты перехода регионального бизнеса на онлайн-кассы в УФНС России по Брянской области
Совещание прошло под руководством заместителя руководителя налогового управления Светланы Любутиной. От Брянского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» в совещании принял участие заместитель председателя Игорь Пискунов, а также сотрудники управления, занимающиеся вопросами применения контрольно-кассовой техники.

Светлана Любутина напомнила присутствующим, что 1 июля 2017 года завершился первый этап реформы по переходу на новую систему применения ККТ. К этому сроку организации и индивидуальные предприниматели должны были модернизировать имеющийся парк ККТ или заменить его на онлайн кассы. По состоянию на 01.07.2017  на территории Брянской области по новому порядку было зарегистрировано только 78, 7% от общего количества ККТ, подлежащей замене.

Кассы, не соответствующие требованиям законодательства, были сняты с учета инспекциями в одностороннем порядке. Всего 3 июля было снято с учета 5965 кассовых аппаратов.

Начальник контрольного отдела управления обратил внимание, что новое регулирование расчетов в рознице предусматривает плавный и поэтапный переход к новому порядку. С 1 июля этого года на систему онлайн-расчетов перешли те налогоплательщики, которые заняты в сфере торговли и ранее применяли ККТ (в основном, крупный и средний бизнес), а с 1 июля 2018 года предусмотрен переход налогоплательщиков, занятых в сфере услуг и применяющих специальные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД).

Приоритет ФНС России – обеспечение максимально комфортных условий для перехода бизнеса на новый порядок. Зарегистрировать кассу можно в режиме онлайн  через «личный кабинет налогоплательщика» на сайте службы. Стоимость ряда моделей касс, включая фискальный накопитель, сейчас ниже 18 тыс. рублей, заказать их можно непосредственно с сайта производителя.

Кроме того, согласно письму Минфина России налогоплательщики не будут привлечены к административной ответственности за несоблюдение нового порядка использования ККТ при своевременном принятии необходимых мер по переходу на новый порядок.

Работа группы по информированию, контролю и оказанию практической помощи предпринимателям Брянской области по вопросам реализации нового порядка применения ККТ будет продолжена. Следующая встреча запланирована на август.

 190
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Брянская «ОПОРА РОССИИ» приняла участие в публичных слушаниях по итогам правоприменительной практики Управления Роспотребнадзора по Брянской области
  • В УФНС по Брянской области прошло заседание рабочей группы по внедрению нового порядка применения контрольно-кассовой техники
  • Брянская «ОПОРА РОССИИ» приняла участие в публичных обсуждениях итогов работы Брянского УФАС России за 2 квартал 2017 г.
  • ФНС России: как перейти на онлайн-кассы
  • «ОПОРА РОССИИ» будет сотрудничать с брянской трудинспекцией
    •
    Новости регионов
    На улице 25 сентября в Смоленске отключили электричество
    11:43:34 25-07-2017
    Троллейбусы остановились на улице 25 Сентября по причине отключения электроэнергии в областном центре 25 июля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    В Смоленской области под электричку угодил мужчина
    11:01:16 25-07-2017
    Мужчина погиб, попав под электропоезд в Смоленской области 24 июля, об этом сообщил Брянский следственный отдел на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
    Инцидент на трассе «Смоленск-Вязьма-Зубцов». Пострадал 15-летний водитель мотоцикла
    10:49:10 25-07-2017
    15-летний мотоциклист получил телесные повреждения, угодив в ДТП 24 июля на 32 километре дороги «Смоленск-Вязьма-Зубцов», об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД региона.
    Подозреваемый в умышленном убийстве Александра Прудникова задержан в Гагарине
    10:27:13 25-07-2017
    Сотрудники СУ СК РФ по Смоленской области возбудили в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном убийстве Александра Прудникова, пропавшего, а позже найденного мертвым, уголовное дело, об этом сообщила пресс-служба профильного управления.
    81-летний житель Велижского района лишился денег
    10:09:34 25-07-2017
    Правоохранители Велижского района задержали 31-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже денег у пенсионера, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.
    Трагедия в Гагарине. Найден мертвым пропавший Александр Прудников
    09:29:14 25-07-2017
    Александра Прудникова, пропавшего в Гагарине 21 июля, нашли мертвым, об этом сообщила группа ПСО «Сальвар» в соцсети.
    25 Июля, 2017
    		 +24 $60€70
    Лента новостей
    Сегодня, 11:30
    В Брянске пассажирка 99-й маршрутки получила черепно-мозговую травму
    Сегодня, 11:00
    Губернатор решил изменить график поезда Брянск – Москва
    Сегодня, 10:30
    Пятеро детей и трое взрослых ранены в ДТП под Почепом по вине женщины-водителя
    Сегодня, 10:00
    Пропавшего под Брянском 8-летнего Кирилла Петрухина ищут вторые сутки (ФОТО)
    Сегодня, 09:30
    В Клинцах двух вымогателей отправили в колонию строгого режима
    Сегодня, 09:00
    Видеокамеры помогут разыскать «героев свалок» в Брянске
    Сегодня, 09:00
    Нечистоплотные брянцы вынуждают чиновников вручную разгребать свалки
    Сегодня, 09:00
    Навлинец ограбил пиццерию на Авиационной в Брянске
    Сегодня, 08:00
    Брянский самбист Виктор Осипенко женился (ФОТО)
    Сегодня, 08:00
    На трассе Брянск – Новозыбков ограничат движение из-за ремонта
    Вчера, 22:49
    Следователи полагают, что пропавшего под Брянском 8-летнего Кирилла убили
    Вчера, 19:27
    Брянского депутата Рассыльщикова обвинили в нападении на активистов (ВИДЕО)
    Вчера, 19:00
    В Трубчевске пройдет фестиваль альтернативной музыки «Рок-ФортЪ»
    Вчера, 18:08
    Следователи разбираются в исчезновении восьмилетнего Кирилла под Брянском
    Вчера, 17:40
    Под Брянском в реке Радице нашли тело 34-летнего мужчины
    Вчера, 17:14
    Бюджет Брянской области потратит на церкви 10 миллионов
    Вчера, 17:06
    15-летняя брянская певица Ева спела об убийственной любви (ВИДЕО)
    Вчера, 17:00
    Умерла 83-летняя брянская художница Галина Обрезумова
    Вчера, 16:34
    На брянской трассе столкнулись Nissan и автопоезд: погибла девушка, ранен ребенок
    Вчера, 16:22
    В Брянском районе пропал восьмилетний Кирилл Петрухин
    Вчера, 15:40
    В Брянске начальника УК оштрафовали за текущую крышу и проводку без изоляции
    Вчера, 15:00
    На Институтской в Брянске произошла массовая авария (ФОТО)
    Вчера, 14:20
    Брянцы переплыли пролив Босфор
    Вчера, 13:40
    Жительница Брянска получила 6 лет за убийство любовника после Дня защитника Отечества
    Вчера, 13:00
    Брянское УФСИН: псевдоправозащитники лишают людей веры в правосудие
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 18:49
    Брянский филиал Россельхозбанка предлагает кредиты для населения по сниженным ставкам
    Вчера, 12:05
    «Мираторг» может утроить поголовье мясного КРС в Тульской области до 100 тысяч голов
    Вчера, 11:54
    «Мираторг» завершил формирование земельного банка в Тульской области площадью более 120 тыс. га
    22-07-2017, 17:29
    Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов: «Межрегиональный туристический продукт должен объединить территории ЦФО»
    21-07-2017, 13:26
    Поддержим «Динамо» в первом домашнем матче сезона!
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В Брянске «бензиновые» воры перестали оставлять «до заправки»
    Общество О главном
    Депутат Госдумы Шаргунов рассказал СК РФ о пытках в брянской колонии
    Происшествия О главном
    Водитель Audi и подросток погибли при лобовом ДТП с «УАЗом» в Рогнедино
    Общество О главном
    Пациенты Трубчевского психинтерната сидели на цепи: СК проводит проверку
    Новости Происшествия
    На Институтской в Брянске произошла массовая авария
    Новости партнёров
    Опора России
    Брянская «ОПОРА РОССИИ» обсудила результаты перехода регионального бизнеса на онлайн-кассы в УФНС России по Брянской области

    Брянская «ОПОРА РОССИИ» обсудила результаты перехода регионального бизнеса на онлайн-кассы в УФНС России по Брянской области

    Более 7,1 тысяч онлайн-касс зарегистрировано в Брянской области на сегодняшний день. С момента вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ 2292 налогоплательщика региона перешли на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

    Ростелеком новости
    Сенсация от SenSat. Новая марка спутникового интернета появилась в Центральном федеральном округе России

    РТКОММ официально представил в Воронеже торговую марку SenSat, разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для физических лиц и малого бизнеса.

    МРСК новости
    Стартовала третья рабочая неделя студенческих отрядов Брянскэнерго

    Бойцы студотрядов «Сборная замыкания» и  «Энергет», сформированные из студентов  Смоленского филиала НИУ «МЭИ» и Брянского государственного аграрного университета, продолжают работу на объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».
    РЖД новости
    Движение автотранспорта на двух переездах в Брянской области будет ограничено 26 и 27 июля в связи с ремонтом

    Движение автотранспорта на двух переездах в Брянской области будет ограничено 26 и 27 июля в связи с ремонтомСтоличные железнодорожники проводят комплексные работы, направленные на обеспечение безопасности на железнодорожных переездах. Так, 26 и 27 июля с 8:00 до 16:00 ремонтные работы пройдут на железнодорожном переезде 412 км станции Клюковники.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.