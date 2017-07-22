Брянская «ОПОРА РОССИИ» обсудила результаты перехода регионального бизнеса на онлайн-кассы в УФНС России по Брянской области

Более 7,1 тысяч онлайн-касс зарегистрировано в Брянской области на сегодняшний день. С момента вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ 2292 налогоплательщика региона перешли на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.



Эти и другие результаты перехода регионального бизнеса на онлайн-кассы обсудили на очередном заседании совместной рабочей группы по внедрению нового порядка применения ККТ в УФНС России по Брянской области.



Совещание прошло под руководством заместителя руководителя налогового управления Светланы Любутиной. От Брянского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» в совещании принял участие заместитель председателя Игорь Пискунов, а также сотрудники управления, занимающиеся вопросами применения контрольно-кассовой техники.



Светлана Любутина напомнила присутствующим, что 1 июля 2017 года завершился первый этап реформы по переходу на новую систему применения ККТ. К этому сроку организации и индивидуальные предприниматели должны были модернизировать имеющийся парк ККТ или заменить его на онлайн кассы. По состоянию на 01.07.2017 на территории Брянской области по новому порядку было зарегистрировано только 78, 7% от общего количества ККТ, подлежащей замене.



Кассы, не соответствующие требованиям законодательства, были сняты с учета инспекциями в одностороннем порядке. Всего 3 июля было снято с учета 5965 кассовых аппаратов.



Начальник контрольного отдела управления обратил внимание, что новое регулирование расчетов в рознице предусматривает плавный и поэтапный переход к новому порядку. С 1 июля этого года на систему онлайн-расчетов перешли те налогоплательщики, которые заняты в сфере торговли и ранее применяли ККТ (в основном, крупный и средний бизнес), а с 1 июля 2018 года предусмотрен переход налогоплательщиков, занятых в сфере услуг и применяющих специальные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД).



Приоритет ФНС России – обеспечение максимально комфортных условий для перехода бизнеса на новый порядок. Зарегистрировать кассу можно в режиме онлайн через «личный кабинет налогоплательщика» на сайте службы. Стоимость ряда моделей касс, включая фискальный накопитель, сейчас ниже 18 тыс. рублей, заказать их можно непосредственно с сайта производителя.



Кроме того, согласно письму Минфина России налогоплательщики не будут привлечены к административной ответственности за несоблюдение нового порядка использования ККТ при своевременном принятии необходимых мер по переходу на новый порядок.



Работа группы по информированию, контролю и оказанию практической помощи предпринимателям Брянской области по вопросам реализации нового порядка применения ККТ будет продолжена. Следующая встреча запланирована на август.