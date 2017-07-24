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Кадры для бизнеса

Опубликовано Сегодня, 15:57

Кадры для бизнеса

Делегация брянской «ОПОРЫ РОССИИ» приняла участие в обсуждении особенностей подготовки предпринимателей.
 
Школа технологического предпринимательства в МГТУ имени Николая Баумана распахнула свои двери в декабре прошлого года. Ее учредителями стали Бизнес-школа Российского союза промышленников и предпринимателей и некоммерческое партнерство «ОПОРА».
Кадры для бизнеса
21 июля в Москве прошла встреча председателя попечительского Совета, руководителя школы технологического предпринимательства при МГТУ им. Н.Э. Баумана Сергея Борисова с делегацией общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Брянщину на совещании представляли участники президиума правления «ОПОРЫ РОССИИ» - председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич и председатель комитета по лесопромышленному комплексу регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Авдеев.
Кадры для бизнеса
Школа технологического предпринимательства - уникальная площадка. У ее «учеников» есть возможность получить комплексную поддержку по становлению и развитию бизнеса, подготовке и переподготовке кадров, информационно-консультационной поддержке и привлечению финансирования. Для выполнения проектов школа активно привлекает молодых ученых и инженеров научных центров МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Самыми активными «учениками» школы являются студенты кафедры инновационного предпринимательства МГТУ им. Н. Э. Баумана. Все они готовятся реализовать себя в различных сферах предпринимательства: производственно-технологической и организационно-управленческой, предпринимательской, расчетно-экономической и аналитической. Ребята становятся частными участниками реализации научно-технических проектов, в том числе технологических предпринимательских проектов. Сейчас руководство Школы рассматривает возможность организации адресного взаимодействия с руководителями предприятий по вопросу подготовки кадров в соответствии с уникальными запросами компаний.
Кадры для бизнеса
Участники встречи обсудили актуальные задачи и возможные направления по формированию будущего профессионала, адекватного требованиям современного рынка труда, способного на основе полученных в университете знаний, умений и навыков, находить решение в многообразии актуальных практических ситуаций.

- Ни один наш вуз не учит быть бизнесменом, у нас выпускают юристов, экономистов, инженеров, художников, но не предпринимателей, - отметил по итогам встречи Виктор Гринкевич. – А предпринимательство такая же профессия, как и другие. И работать в этой сфере должны специалисты.  Поэтому очень важно «растить» предпринимателей со студенческой скамьи.

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