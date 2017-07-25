Брянское отделение «ОПОРА РОССИИ» выступило генеральным партнером II этапа ралли-спринта «Брянск»

Второй этап ралли-спринта «Брянск» прошёл в черте областного центра в Фокинском районе в минувшую субботу, 22 июля.

В Брянске прошёл второй этап соревнований по ралли-спринту с незатейливым названием «Брянск». Заезды прошли в черте города на поле за войсковой частью №42696 в районе остановки «Западная» (Фокинский район). Организаторами выступили: автоклуб «Toys32» и автомобильный портал 32CARS.ru при поддержке генерального партнера ралли — Брянского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и лично его председателя Виктора Гринкевича, а также Фокинской районной администрации.



Второй этап брянских ралли-спринтов не обошёлся без погодных сюрпризов. Но даже мелкий дождь в прогнозе и оперативное предупреждение МЧС не смогли помешать гонщикам «дать жару». 22 июля в битве за очки на указанной трассе встретились самые стойкие любители ралли, которым погода ни по чём. Заметим, на сей раз трек был основательно переделан: круг стал немного короче, намного ровнее, но остался не менее сложным (без вылетов и переворотов не обошлось).



Первым старт принял передний привод — обычные легковушки в умелых руках тоже способны ехать быстро! Как всегда, основная борьба развернулась между брянскими и калужскими гонщиками. Но, если Владиславу Покровскому из Брянска на Hyundai Solaris традиционно не было равных, а калужанин Денис Логинов на «ВАЗ-2112» снова занял 2 место, то «бронзу» неожиданно для всех смог вырвать Алексей Иванов на Volkswagen Jetta (ранее, к слову, он гонял среди полноприводных авто на Mitsubishi Lancer Evo).



Полный привод и снова интрига! Уже в квалификации постоянный победитель ралли Андрей Покровский на Subaru Impreza оказался вовсе не на 1-м месте. Лучшее время показал Антон Виденин на Mitsubishi Lancer Evo, который впервые вышел из минуты на круге. Поэтому финал был поистине жарким — на уже изрядно разрытой трассе 300-сильные авто на бешеных скоростях заходили боком в повороты и атаковали брустверы. В итоге победителем, как и в квалификации, стал Антон Виденин, подвинувший Андрея Покровского на 2 место. А «бронзу», как и на 1-м этапе, снова взял Евгений Нужнов на Subaru Forester.



Квадроциклисты на II этапе были в меньшинстве, но им пришлось соревноваться с настоящим багги для автокросса, построенным по всем требованиям РАФ. Увы, но сумасшедшие брянские парни оставили гостя на багги Дениса Соломенного далеко позади, но этого все же хватило, чтобы занять 3 место. Победу же праздновал Владимир Петюшко на BRP, объехавший Юрия Хохлова. У дам в женском классе скорости, естественно, были поменьше, но накал борьбы от этого не пострадал. 1 место вновь досталось Галине Правдик на Chevrolet Aveo, сумевшей опередить Анастасию Грац на Mazda 3. А вот «бронзу» из-за ошибок соперницы сумела вырвать Анна Кузнецова на «ВАЗ-2114».



Заднему приводу, кажется, новая трасса понравилась больше всего — влажный песок позволял уверенно разгоняться и проходить повороты в заносе. С такими условиями, правда, справились не все — уже в первых заездах один из участников умудрился перевернуть свою «семёрку» на крышу, а его соперник в это же время влетел в бруствер и порвал ремень ГРМ. В итоге судьбу медалей решали наши земляки Сергей Олексенко и Иван Солопеев, а также калужанин Алексей Орехов. На удивление калужский чемпион остался лишь на 2-м месте, уступив напору брянской «копейке» Сергея Олексенко. Иван Солопеев же на «семёрке» впервые поднялся на 3 место в итоговом протоколе.



На «десерт» остались джипы — сумасшедшие «Нивы» и «УАЗы» традиционно уничтожают трассу под конец гонок. В этот раз джиперы не только как оголтелые скакали по брустверам, но и частенько демонстрировали езду на двух колёсах в поворотах. В финале сошлись две «Нивы» и два «УАЗа», и победил самый отчаянный — Евгений Яшунин, одолевший-таки Николая Сычева. Почётное 3 место занял Сергей Кулаков, который также показал зрителям фееричные прыжки на своей «Ниве».



Впереди решающий этап брянского ралли-спринта. Состоится он в августе. О точной дате проведения будет объявлено дополнительно.



Организаторы благодарят за неоценимую помощь в подготовке гонок Фокинскую районную администрацию и ее главу Виктора Петровича Филипкова, а также генерального партнера ралли — общественную организацию «ОПОРА РОССИИ» и лично Виктора Григорьевича Гринкевича. Без их поддержки соревнования бы не состоялись.