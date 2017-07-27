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Приглашаем на фестиваль!

Опубликовано Сегодня, 11:37

Приглашаем на фестиваль!

Брянская «ОПОРА РОССИИ» - генеральный партнер межрегионального фестиваля авторской песни «ТРИ КОЛОДЦА-2017», который пройдет 28 – 30 июля в пригороде Дятьково.

В двенадцатый раз соберутся 28 — 30 июля поклонники авторской песни в живописном месте в пригороде Дятьково на межрегиональный фестиваль авторской песни «ТРИ КОЛОДЦА-2017». Проводится он по инициативе клуба любителей авторской песни «Горизонт» при поддержке отдела по культуре и делам молодежи Дятьковского района, а также генеральных партнеров: Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Дятьковского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», УК МК «Катюша». Полным ходом идет подготовка к фестивалю, который будет традиционно посвящен творчеству Владимира Высоцкого, а также Году экологии.

Со всех уголков России съедутся барды и исполнители, чтобы встретиться с единомышленниками, представить новые песни и творчески пообщаться под перебор гитарных струн на лоне природы.

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    Приглашаем на фестиваль!

    Приглашаем на фестиваль!

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