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Минэкономразвития внесло в правительство проект указа президента о проведении в РФ Года предпринимательства в 2018 г.

Опубликовано Сегодня, 16:12

Минэкономразвития внесло в правительство проект указа президента о проведении в РФ Года предпринимательства в 2018 г.

ОПОРА РОССИИ выступает за то чтобы 2018 год был объявлен в России годом предпринимательства. Это очень важно чтобы слабый еще рост предпринимательской и инвестиционной активности в экономике развить и расширить в 2018 и последующих годах. И на этой основе улучшить жизнь всех граждан России. Сегодня на площадке Наблюдательного Совета АСИ Минэкономразвития попросило Президента России В.В. Путина поддержать инициативу ОПОРЫ РОССИИ.

Минэкономразвития подготовило и внесло в правительство проект указа президента о проведении в 2018 году в России Года предпринимательства, сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин журналистам в ходе посещения компании ООО "Торговый Дом Ярмарка" в Петрозаводске.
"Идея года предпринимательства давно витает. Мы абсолютно поддерживаем эту тему. Внесли соответствующие предложения в правительство. Там предлагается комплекс мер - это и образовательные, и поддержка налоговая, и ряд других историй. Будем детально сейчас все их отрабатывать", - сообщил министр.

В Минэкономразвития журналистам пояснили, что министерство внесло в правительство проект указа президента о проведении года предпринимательства в РФ в 2018 году, но говорить о конкретном комплексе мер можно будет после его доработки в правительстве в случае выхода соответствующего указа президента.

М.Орешкин отметил эффективность "программы 6,5" (в рамках которой выдаются льготные кредиты МСП - ИФ) и отметил целесообразность ее расширения.

"То, что мы видели здесь на предприятии и что действительно очень ценно - "программа 6,5", которая делается Минэкономразвития совместно с Центральным Банком, "Корпорацией МСП". Такие программы - это то, что будет в том числе расширяться в рамках года предпринимательства, то, что мы будем предлагать", - отметил он.

В конце марта газета "Коммерсантъ" сообщала, что Минэкономразвития вновь попытается реанимировать идею с Годом предпринимательства в 2018 году, опять предложив рассмотреть возможность списания с бизнеса задолженности по налогам и страховым взносам, объявления амнистий по экономическим преступлениям и "самострою", бессрочные надзорные каникулы для малого бизнеса.

Первый раз министерство еще в апреле 2015 года предложило сделать Годом предпринимательства 2017 год, попутно рассмотрев предложения по объявлению амнистии по экономическим преступлениям, но решение об этом тогда так и не было принято. Министерство предлагало тогда также провести в 2017 году Всероссийский конкурс "Ш.У.СТР.И.К" ("школьник, умеющий строить инновационные конструкции", с 6 до 18 лет), провести автопробег, посвященный Году предпринимательства. Всего в проекте плана мероприятий в 2015 году содержалось 58 пунктов.

В обновленном плане Минэкономразвития, по данным "Коммерсанта", на конец марта 2017 года содержалось уже 28 пунктов, которые, тем не менее, включали в себя основные идеи из плана двухлетней давности - единовременное списание задолженности предпринимателей по налоговым платежам и страховым взносам (срок принятия инициативы - IV квартал 2017 года), в третьем квартале 2018 года предлагалось объявить амнистию по экономическим преступлениям и по самовольно построенным бизнесом объектам. Кроме того, предлагалось сделать бессрочными заканчивающиеся в декабре 2018 года надзорные каникулы для малого бизнеса. Правда, предметно говорить о возможном плане мероприятий и его согласовании всеми заинтересованными сторонами можно будет только после выхода указа президента с соответствующими поручениями.

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    Минэкономразвития внесло в правительство проект указа президента о проведении в РФ Года предпринимательства в 2018 г.

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