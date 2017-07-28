Знакомство с женьшенем

Виктор ГРИНКЕВИЧ: «ЭТО УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»



ПОЕЗДКА В УНЕЧУ

Известный на Брянщине, в России и за рубежом руководитель Унечского сельхозпредприятия «Женьшень» Иван Иванович Мешков много слышал о добрых делах общественной организации «ОПОРА РОССИИ», которая поддерживает и помогает предпринимателям. Поэтому пригласил в свое хозяйство ее председателя, депутата Брянской областной Думы Виктора Григорьевича Гринкевича. На что надеялся опытный травник? Он рассчитывал на создание совместных проектов, особенно в области распространения фиточаев среди россиян, ведь у лидера Брянского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» самый крупный в нашем регионе логистический центр. До нынешнего дня знаменитые фиточаи приобрести было практически невозможно. Они предлагались в магазинах Унечского райпо и в небольшой части аптечной сети. А польза от фиточаев несомненная.

Сошлемся на опыт Китая. Там производят и перерабатывают ежегодно по три миллиона тонн лекарственных трав. Для сравнения: в России для чаев и лечения собирают от восьми до десяти тысяч тонн трав каждый год. Может, и поэтому китайская нация здоровее, а продолжительность жизни на два с лишним десятка лет превышает нашу. Это и обеспокоило В.Г.Гринкевича, ведь для «ОПОРЫ РОССИИ» эта проблема в числе приоритетных.



ИВАН-ЧАЙ

Город Унеча, улица Октябрьская, 33. Это резиденция сельхозпредприятия «Женьшень». Здесь и состоялась первая встреча И.И.Мешкова и В.Г.Гринкевича. Разговор шел за чашечкой чая. Необыкновенного. Это кипрей, или, как говорят в народе, иван-чай. Удивительная травка! В начале прошлого века за него иностранцы отдавали России слитки золота. Причем иван-чай уступал по объемам этого драгоценного металла только пшенице.

Иван Иванович пытается с помощью питерских ученых возродить плантации ценнейшего для здоровья растения, а пока работницы предприятия ведут сбор кипрея в местных лесах, рощах и борах. Он является одним из составляющих компонентов фиточаев, которые во множестве производят на унечской земле. Жалко, что люди мало осведомлены о полезности иван-чая, поэтому по-прежнему пьют индийский и цейлонский, которые лишь на тридцать процентов усваиваются нашим организмом. А тот же кипрей — на все сто, прибавляя здоровья, сил, энергии.



ЦЕРКОВЬ В ПАВЛОВКЕ

Едем смотреть плантации. Наш путь лежит через село Павловка. Останавливаемся у новой церкви Воздвижения Креста Господня. Ее восстанавливает И.И.Мешков, не без помощи прихожан.

Любопытна история этого храма. Он был возведен в 1736 году и простоял 112 лет. От времени обветшал. В 1848 году построили в селе вторую церковь. Век служила православным. После Великой Отечественной, в 1948 году, ее разобрали. Те пятеро безбожников, кто согласился творить это зло, вскоре умерли одновременно.

И вот третье по счету строительство церкви Воздвижения Креста Господня. Низкий поклон Ивану Ивановичу Мешкову! Поблагодарил его за сей православный подвиг и В.Г.Гринкевич. Осталось сделать немного: заказать иконостас, приобрести необходимое внутреннее убранство. «ОПОРА РОССИИ» в стороне не останется.

Жители этого села, а также Белогорщи, Песков и других населенных пунктов заслужили молиться на этом месте, где очень сильная энергетика, где людские просьбы доходят до Всевышнего.

Мы прошли по территории храма. Все сделано с огромной любовью: каждый клочок земли ухожен, цветники, березовая аллея, рядки можжевельника. Богатая ограда, дорожки выложены плиткой. Красота!



ПЛАНТАЦИИ ЖЕНЬШЕНЯ

На Дальнем Востоке подсчитали: если на одном квадратном километре найдешь хотя бы росток женьшеня — это большая удача. А у Мешкова — целые плантации. Фантастика! Ведь этот удивительный корень здоровья где попало не растет. Ему нужна песчаная подушка не меньше метра. И другая особенность: на том месте, где вырос женьшень, повторно его можно сажать семенами лишь через тридцать лет. Раньше посеешь — напрасный труд: даже не взойдет.

Женьшень — культура драгоценная. Для здоровья. Кто употребляет его регулярно — гарантия, что проживет лет на двадцать больше. Этакий стимулятор жизни. Не случайно корень закупает фармацевтическая отрасль. Идут поставки в Уссурийск, другие крупные города и регионы. Когда-то и на пивобезалкогольном комбинате добавляли экстракт женьшеня в пиво и квас. В.Г.Гринкевич уже рассматривает варианты возобновления старых рецептов. Значит, от этого выиграем все мы.

Иван Иванович поясняет, почему вокруг женьшеневых плантаций высажен рядком чернокорень. Его запаха очень боятся мыши и кроты, поэтому и близко не приближаются. Пусть этот секрет огородники возьмут на заметку.

Плантаций женьшеня много — полтора гектара: однолетки, двух, трех, четырех, пяти, шести и семи лет. Последние — это уже товарный женьшень, полноспелый. Такой только у Мешкова. Без химии, как у китайцев, на навозе. За него те же китайцы предлагали Ивану Ивановичу переехать к ним, обеспечить его домом, землей, машиной, другими благами. Не клюнул.



СПЛОШНЫЕ СЕКРЕТЫ

Наш «гид» И.И.Мешков показывает поля. Таких естественных ковров русской красоты вряд ли где увидишь. А запах, ароматы! Поэтому пчел видимо-невидимо. Летят тяжело, будто перегруженные самолеты: меда в изобилии.

А Иван Иванович поясняет:

— Вот бархат амурский. Пожевал растение и иди к стоматологу: немеют зубы и десны. Лучше всякой анестезии.

Рекомендует Иван Иванович посадить на даче или приусадебном участке лимонник.

— Снимает усталость, бодрит, прибавляет сил.

Он привел удивительный факт:

— В начале Великой Отечественной, вплоть до 1942 года, у военных летчиков была высочайшая нагрузка. Из-за штурвала не выходили по многу часов. И засыпали, поэтому самолеты разбивались. Сталин дал приказ найти средство от усталости. Нашли — лимонник. И прекратились трагедии.

Идем дальше: душица обыкновенная, лофант анисовый, змееголовник, чабрец... Конца-краю не видно. И каждая травка от чего-то лечит. Вот синюха. Она сильнее валерианы в десять раз!

Батюшки! Да это топинамбур. Некоторые хозяева участков избавляются от него, вырывая с клубнями, а Мешков увеличивает площади. Зачем? Оказывается, ему цены нет. Проверено соседями-белорусами. Привозят человека в инвалидной коляске. Тридцать ванн тот принимает после отваренного топинамбура и домой возвращается на своих ногах. Чудо! И не только в этом. Топинамбур снижает сахар в крови. Быстро и эффективно.

Нескончаемое количество участков: мята перечная, эхинацея, которая, как известно, повышает иммунитет, пустырник. А вот лапчатка. Один старый лекарь учил: «Хочешь иметь хорошее сердце и сосуды — заваривай лапчатку». А сын И.И.Мешкова разработал из лапчатки биологически активное вещество. Дай Бог, чтобы поскорее поступило в продажу!

А за золотарником готовы ехать лекари из Европы. Наконец-то и они узнали, что эта травка гонит из почек песочек, снимает воспалительные процессы.

О каждой из травок, а их у Мешкова не меньше полутора сотен видов, можно писать трактаты. Надо, чтобы они попадали к людям, тем, кто особенно в них нуждается.

Необычный эксперимент провели в двух школах Унечского района. В одной детям ежедневно давали фиточаи от Мешкова, в другой — обычные. Сравнительный анализ сделали после учебного года. Там, где заваривали целебные травки, заболеваемость сошла на нет. А в параллельной школе, как и всегда, ребята пропускали занятия из-за различных хвороб.



Комментарий В.Г.Гринкевича:

— Я впечатлен увиденным. Конечно, такие фиточаи и женьшень должны продаваться всюду, а не только в аптеках. Люди идут туда за конкретным лекарством от конкретной болезни. И им не до фиточая. Только отдельные покупатели обращают на него внимание. «ОПОРА РОССИИ» постарается помочь Ивану Ивановичу. Сейчас многие люди озабочены своим здоровьем, посещают всевозможные фитнес-центры, спортивные комплексы. Вот там, на мой взгляд, фиточаи пошли бы на ура. Надо только провести специальную разъяснительную и рекламную работу.

Как вы уже упоминали, пригодятся женьшень и другие удивительные растения при приготовлении пива, кваса, других напитков. Мы уже работаем над рецептурой.

И вообще «ОПОРА РОССИИ» начинает сотрудничество с сельхозпредприятием «Женьшень». Постараемся ему оказать всестороннюю помощь, чтобы люди избавились от болезней, продлили себе жизнь. Что еще может быть важнее?

Мне приходилось бывать в Италии, где предлагают различные фасовочные линии мирового уровня. Их можно применять и на чаеразвесочном участке Мешкова. Это привлекательный вид, современная упаковка. Мимо такого товара взгляд не пройдет.

Впечатления? Самые добрые. Это уникальное, редкое производство. Таких самобытных людей, как Иван Иванович Мешков, надо всячески поддерживать.