Депутатский приём в Карачеве: жители приходят с дорожными вопросами

Очередной личный приём депутата Брянской областной Думы Виктора Гринкевича прошёл в Карачеве. С проблемами — как личными, так и общественными — к народному избраннику пришли больше десяти человек, всем была оказана либо консультационная, либо материальная помощь.



Депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич провёл очередной прием граждан в общественной приемной в Карачеве.



Многие вопросы пришедших на приём были посвящены именно общественным проблемам. Председатель уличкома улицы Халтурина Галина Мартынова попросила помочь сдвинуть с мертвой точки вопрос по ремонт улицы. Обещание районной администрации включить улицу в план 2017 года осталось невыполненным. Директор ООО «Карачевские мануфактуры» Николай Акулов пришёл с аналогичной просьбой — помочь с началом ремонта дороги от улицы Октябрьской до улицы Горького — она оказалась разбитой техникой, проводившей ремонт федеральной трассы, проходящей через Карачев. Делегация жителей деревни Слобода обратилась с просьбой помочь с благоустройством дороги и прилегающей территории.



Просьбы по финансированию проектов по ремонту дорог предложено рассмотреть на ближайшей сессии райсовета. По данным вопросам и деятельности депутатов городского и районного Советов по выполнению наказов избирателей был подготовлен депутатский запрос.



Ряд вопросов был решён прямо в ходе приёма. Так, директор районного социального приюта для детей и подростков Марина Емельянова обратилась с просьбой об оказании помощи в ремонте асфальтового покрытия на территории приюта. Вопрос депутатом был решён положительно. А просьба директора Трыковской школы Ангелины Суворовой по замене двух оконных блоков для класса будущих первоклассников и заведующей детсадом «Золотая рыбка» Наталии Лавреновой по замене трёх оконных блоков в детском саду будет решена в ближайшие недели.



Оказана помощь двум заявителям в приобретении лекарственных средств. Выделены деньги на приобретение подарков ветеранам Великой Отечественной войны к Дню города. На контроле проблема жительницы Карачева, потерявшей жильё в недавнем пожаре.



Депутат обсудил заданные вопросы с представителями администрации района и дал помощникам ряд поручений.