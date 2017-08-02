Управление Россельхознадзора отчиталось перед брянскими предпринимателями об электронной ветсертификации и других новациях
Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за первое полугодие провело управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Интересы малого и среднего бизнеса на слушаниях представлял зампредседателя брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Петренко.
Традиционное уже публичное мероприятие с приглашением специалистов, работников органов государственной власти и местного самоуправления и представителей предпринимательских кругов — публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за первое полугодие — провело управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. В мероприятии приняли участие, в частности, председатель и заместитель комитета по аграрной политике и природопользованию областной думы Василий Евсеев и Николай Белоус, руководители общественных организаций, представители федеральных и региональных органов власти, а также индивидуальные предприниматели и представители различных предприятий, занятых в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Брянское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» представлял заместитель председателя отделения Сергей Петренко.
В ходе публичных обсуждений были озвучены вопросы присутствующих. Среди поднимаемых тем: особенности внедрения электронной ветеринарной сертификации, поставки некачественной продукции в бюджетные учреждения, проблема неиспользования собственниками земель сельскохозяйственного назначения, захламление сельхозугодий бытовыми отходами.
По завершении мероприятия присутствующими были заполнены анкеты, позволяющие оценить состоявшееся обсуждение, а также оставить предложения и замечания по дальнейшему совершенствованию практики проведения публичных обсуждений.
Новости регионов
02 Августа, 2017
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Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за первое полугодие провело управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
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