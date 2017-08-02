«Территория бизнеса – территория жизни»: взаимодействие власти и предпринимателей от Великого Новгорода до Смоленска

Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» и Национальная премия «Бизнес-Успех» по Северо-Западному региону провела «ОПОРА РОССИИ» при поддержке правительства Новгородской области в Великом Новгороде. Следующий такой кустовой форум, на который приглашены брянские участники, пройдёт в Смоленске 22 сентября.



В Великом Новгороде прошёл Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» и Национальная премия «Бизнес-Успех», организованный Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ совместно с Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палатой РФ при поддержке правительства Новгородской области. Эксперты определили самых перспективных предпринимателей, а также лучшие муниципальные практики поддержки предпринимательства и построения системы закупок.



Форум «Территория бизнеса – территория жизни» вот уже седьмой год проводится по всем регионам страны в поисках лучших примеров развития бизнеса. Великий Новгород впервые собирает вместе предпринимателей, финансистов, банкиров, журналистов, представителей власти и общественных организаций для обсуждения и решения накопившихся проблем развития малого и среднего бизнеса всего федерального округа.

«Мы впервые приезжаем в Великий Новгород с Всероссийским форумом «Территория бизнеса – территория жизни». Спасибо Андрею Никитину за приглашение. Сегодня мы вместе увидим, насколько развит бизнес-климат в регионе. Узнаем лучших предпринимателей всего Северо-западного федерального округа. А также выясним, какие муниципалитеты предлагают наиболее эффективную поддержку бизнесу», — сказал президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.



По его словам, одна из главных задач Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» — это предоставление площадки для конструктивного диалога между предпринимателями и представителями власти. В Великом Новгороде в этом вопросе всё обстоит нормально — по-деловому. В частности, в рамках форума состоялась общественная приемная «Вопросы взаимодействия предпринимателей с контрольно-надзорными органами и организациями инфраструктуры». Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин совместно с представителями федеральной налоговой службы разобрали тему перехода на онлайн-кассы. На этой сессии все желающие задали спикерам те вопросы о новом законе, которые давно накопились.



В завершение делового дня прошла торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Бизнес-Успех».

«Безусловно премия «Бизнес-Успех» – это возможность для предпринимателей чему-то научиться, посмотреть на новые горизонты своего бизнеса, подумать о том, как они могут свою продукцию вывести на национальный и даже на международный уровень. Мы как правительство Новгородской области стараемся делать всё, чтобы российский бизнес получал максимум возможностей», — подчеркнул врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин (на фото).



Все победители премии из Новгородской, Вологодской, Мурманской областей получили главные призы – золотые домкраты, символизирующие поднятие бизнеса в стране, а также подарочный сертификат на оценку рисков от бухгалтерской компании «ВБО-Консалт». Всем финалистам подарили полезную литературу от книжного издательства «Альпина Паблишер».



Следующие форум «Территория бизнеса – территория жизни» и Национальная премия «Бизнес-Успех», куда федеральной «ОПОРОЙ РОССИИ» приглашены к участию брянские представители малого и среднего предпринимательства, муниципальных образований, пройдут в Смоленске 22 сентября.