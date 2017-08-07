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Профессиональная поддержка для сельского хозяйства

Опубликовано Сегодня, 14:43

Профессиональная поддержка для сельского хозяйства

О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.

Экспорт идет на пользу
В последнее время успехи Брянщины в сельском хозяйстве впечатляют. Несколько лет подряд наши аграрии собирают рекордные урожаи. Но большая часть продукции оседает не на брянских прилавках. Ее отправляют на экспорт. И этому есть веские причины.
- Перед экономикой стоит задача произвести товар и продать его с прибылью, - говорит Виктор Гринкевич. - Если у кого-то получается продавать зерно или картофель в Австралию - молодец. Удается с прибылью сбывать? Отлично! Разве в брянских магазинах наблюдается нехватка сельхозпродукции? Не хватает хлеба, молока, овощей? Хватает! Окажется, что сельхозпродукция в дефиците - сработают законы рынка, и местные сельхозпроизводители начнут продавать свою продукцию в регионе.
Что же касается отдельных фермеров, которые сейчас проигрывают конкурентную борьбу, то для них есть способ повысить свою конкурентоспособность. В том числе, использовать инновационные методы выращивания продукции, правильно вносить удобрения и разумно использовать технику. При этом нельзя забывать, что в конкурентной среде победителями не смогут быть все. Все равно будут лидеры и аутсайдеры.
И сейчас мелкому и среднему бизнесу приходится конкурировать с крупными предприятиями. Но такая ситуация была всегда. И всегда фермеры находили свою нишу.
- В Брянской области в советское время у многих были огороды по полгектара, к их обработке привлекали колхозную технику, - рассказывает Виктор Гринкевич. - И люди на себя работали лучше, чем на колхоз. В других регионах «советское фермерство» было еще более масштабным. Например, на Кавказе всегда были свои сады, люди не только выращивали, но и успешно продавали мандарины, грецкие орехи.

Профессиональная поддержка для сельского хозяйства
В выигрыше - небольшие сельхозпредприятия
В начале 90-х годов прошлого века, когда экономическое положение в стране кардинально изменилось, произошла легализация частной собственности и производства. В это время самыми эффективными оказались как раз маленькие хозяйства.
 - Благодаря их мобильности, готовности меняться они успешно конкурировали с крупными предприятиями, - говорит Виктор Гринкевич. - Кроме того, на больших колхозах и совхозах висела «социалка»: Дома культуры, лечебные учреждения, школы, детские сады. Содержать все это за свой счет для многих оказалось невозможным.
Когда всех производителей поставили в одинаково жесткие условия, многие вчерашние лидеры оказались не готовы к самостоятельному плаванию.
- А вот маленькие хозяйства, наоборот, вздохнули свободно, - подчеркивает Виктор Гринкевич». - И на первом этапе выбились вперед те, которые знали рынок, потому что они же уже работали на рынке.
Ситуация начала меняться лишь когда у крупных предприятий забрали бюджетные деньги на содержание социальных объектов.  
- На втором этапе бизнес воспроизвел все цепочки - от производства до продажи. – поясняет Виктор Гринкевич. - Фермеры были и агрономами, и коммерсантами, и инженерами по переработке. И сами планировали все процессы. Но это смогли сделать далеко не все, и именно тогда началось массовое разорение сельхозпроизводителей, начали зарастать поля. Но самые удачливые и мудрые, воспользовавшись моментом, стали расширяться - покупать землю, технику. На третьем этапе в сельское хозяйство зашли крупные аграрные структуры. Именно зашли, потому что большая часть этого бизнеса работала до того на других рынках. Чаще всего - на перепродаже импортной сельхозпродукции. Заработанные на торговле капиталы перетекли в сельское хозяйство.
Государство выделило средства и оказало поддержку для создания больших аграрных холдингов.


Помощь рядом
У крупного бизнеса был совершенно иной подход - не от выращивания к продаже, а наоборот. Логическая цепочка выстраивалась в зависимости от спроса. И холдинги стали создавать вертикально интегрированные структуры - от земли до магазина.
- Именно тогда, когда пришли настоящие предприниматели, знающие работу на рынке, начался серьезный подъем, - говорит Виктор Гринкевич. - Но у малого аграрного бизнеса начались проблемы - выдержать конкуренцию оказалось не так просто.
В Европе ситуация противоположная. Там мелкие фермы с успехом выдерживают конкуренцию с крупными агрохолдингами.
- У нас вместо того, чтобы создавать совместные мощности для переработки и хранения сельхозпродукции, каждый хочет перехитрить другого, - считает Виктор Гринкевич. - И от этого никому нет пользы. На данный момент в России интеграционные процессы еще слабы, но выход один - расширять их, объединяя сельхозпроизводителей вокруг ядра переработчиков.
Чтобы исправить ситуацию, фермеры должны стать предпринимателями в полном смысле, расширять зону интересов и зону влияния, объединяясь с «не сельским» предпринимательским сообществом.
- «ОПОРА РОССИИ» и возникла как структура, содействующая стратегическому развитию и интеграционным процессам предпринимателей, - говорит Виктор Гринкевич. - У фермеров есть проблемы? Так наша организация как раз создавалась для защиты интересов предпринимателей. Кроме того, одна из функций организации - поддерживать канал коммуникации, донося информацию «с земли» до центров принятия решения и руководства страны. У нас фермеры могут рассказать о проблемах, получить поддержку и информацию, необходимую для дальнейшего планирования. А от того, что мелкий предприниматель, работающий на селе, повысит свою конкурентоспособность, выиграют все - и бизнес, и регион, и потребитель.

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    Профессиональная поддержка для сельского хозяйства

    Профессиональная поддержка для сельского хозяйства

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