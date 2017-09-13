Брянские боксёры имеют все возможности успешно выступить на ЧМ-2019 в Сочи-Кремлёв

Уверенность в возможности успешного выступления брянских боксёров на чемпионате мира, который пройдёт в 2019 году в Сочи, выразил генсек Федерации бокса России Умар Кремлёв на встрече с президентом Федерации бокса Брянской области Виктором Гринкевичем. Встреча прошла в среду, 13 сентября, в Брянске.



Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв 13 сентября побывал с инспекционным визитом в Брянске и оценил традиции брянского бокса на встрече с функционерами Федерации бокса Брянской области.



«Российское боксерское движение нуждается в кардинальных переменах. Только так можно добиться успеха. Сейчас Федерация бокса России, как и боксерское движение в стране в целом, переживает новый этап. Поменялся фирменный стиль Федерации — он стал более патриотичным, что говорит о государственности и державности бокса. Улучшилась экипировка спортсменов. Созданы направления нового формата — с изменённым составом, функционалом и уставом», — сказал Умар Кремлёв. Он подчеркнул, что в Брянской области сильны традиции бокса, которые были заложены еще Николаем Королёвым, поэтому регион имеет огромный потенциал, который нужно реализовывать. Президент областной федерации Виктор Гринкевич рассказал, что при поддержке Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», которое он возглавляет, в начале апреля в Брянске был проведён XXV Международный мемориал ЗМС СССР Николая Королёва, посвящённый 100-летию со дня рождения прославленного боксёра.



«Проведение Мемориала Королёва способствует росту популярности этого прекрасного и мужественного вида спорта среди брянской молодёжи», — сказал Виктор Гринкевич.



Генсек Федерации бокса России особо поблагодарил Виктора Гринкевича за воспитание и помощь в соревновательной практике Елене Жиляевой, которая завоевала первое место на первенстве России и была признана лучшим боксером среди девушек в весе до 66 кг, а в июле в составе сборной России выиграла первенство Европы. В состав сборной входит также чемпионка ЦФО в весе до 69 кг Анастасия Абросимова.



Виктор Гринкевич и Умар Кремлёв договорились развивать сотрудничество российской и областной федераций. Главная цель сейчас — чемпионат мира по боксу, который пройдет в Сочи в 2019 году. По мнению Умара Кремлёва, брянские спортсмены имеют серьезную заявку на победу.



В состав Федерации бокса России входят 85 региональных федераций, ежегодно на территории страны проводится более 150 соревнований регионального, национального и международного уровней. Боксом в России занимаются более 200 тысяч человек. Из них 116 тысяч — юные боксеры. В каждом городе с населением больше 500 тысяч человек обычно работает от 8 до 30 различных секций по боксу. Всего в России существует около 1500 боксерских школ. Брянские спортсмены занимаются боксом в ДЮСШ «Олимп» и на базе БГТУ, а также в Дятьково, Фокино, Шибенце, Карачеве, Унече, посёлке Локоть, Жуковке.