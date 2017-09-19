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Президент России Владимир Путин встретился с главой «ОПОРЫ РОССИИ» Александром Калининым

Опубликовано Сегодня, 15:53

Президент России Владимир Путин встретился с главой «ОПОРЫ РОССИИ» Александром Калининым

Как сообщает Пресс-служба Президента России, обсуждались вопросы, связанные с внедрением кассовых аппаратов, позволяющих в режиме реального времени передавать фискальные данные в налоговые органы, а также экономические последствия для малого и среднего бизнеса реализации инициативы по уравниванию МРОТ и прожиточного минимума.

В ходе встречи Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Александра Калинина с 15-летием возглавляемой им организации, подчеркнув, что задачи, которые выполняет «ОПОРА РОССИИ», являются приоритетными для государства.

По итогам разговора Владимир Путин поручил Правительству России отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от МРОТ.

«Конечно, таким способом нужно делать, чтобы не навредить в данном случае тем людям, которые сами зарабатывают и еще рабочие места создают. Поэтому это тоже возможно. Правительство обязательно тоже эту задачу сформулирует, доработайте с ними. Я имею в виду оторвать прямую связь уплаты взносов от величины МРОТа», — заявил он в ответ на предложение Александра Калинина убрать для предпринимателей связь между МРОТ и налоговыми и другими выплатами.

«Индивидуальные предприниматели платят страховые взносы в привязке к величине минимального размера оплаты труда, они становятся заложниками. То есть вроде бы благосостояние мы начинаем поднимать за счет поднятия МРОТ, а у них платежи резко увеличиваются. Мы бы предложили, Владимир Владимирович, если вы это поддержите, чтобы отвязать от МРОТ и, к примеру, перейти к баллу, который дает социальная пенсия», - сказал глава «ОПОРЫ РОССИИ».

Во избежание негативных экономических последствий для ИП с небольшим доходом «ОПОРА РОССИИ» предлагает иной механизм, при котором платежи ИП не будут зависеть от МРОТ, но будут обеспечивать хотя бы минимальные пенсионные права исходя из одного индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла).

Кроме того, Президент России Владимир Путин высказался о возможности сдвинуть на год обязательные сроки по внедрению новой кассовой техники для малых и средних предпринимателей.

Глава «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин предложил изменить сроки, так как ни бизнес, ни производители не успеют уложиться в срок, прописанный в законе. Это может привести к срыву поставок кассовых аппаратов и очередям на них.

«Что касается кассовых аппаратов, то давайте мы так договоримся — пока торговые предприятия должны перейти, как и договаривались, к середине следующего года. Не знаю, нужно ли сдвигать с 1 июля куда-то там подальше? Поработайте с правительством, я такое поручение правительству сформулирую», - заявил президент страны. Он также допустил перенос внедрения новой кассовой техники на год для «остальных видов бизнеса».

«ОПОРА РОССИИ» поддержала проводимую ФНС России реформу, которая позволит многим предприятиям выйти из тени и устранить недобросовестную конкуренцию между легальным и теневым бизнесом. С учетом того, что сегодня на применение ККТ переходит наиболее массовый сегмент бизнеса, который не применял кассы ранее (плательщики ЕНВД и патентной системы налогообложения), предлагается продлить для них переходный период для установки ККТ.

Также «ОПОРА РОССИИ» считает возможным расширить перечень видов деятельности, где применение ККТ необязательно. Это могут быть уборщики, ремонтники, репетиторы и ряд других видов деятельности. Соответствующие предложения «ОПОРА РОССИИ» направила в ФНС России.

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