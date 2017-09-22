Представители Брянской «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие в сессии по развитию женского предпринимательства
17 сентября в Москве состоялась стратегическая сессия по развитию женского предпринимательства. Как было озвучено на сессии, основная цель развития женского предпринимательства - популяризация и внедрение эффективных механизмов поддержки, направленных на увеличение числа женщин-предпринимателей. В заседании приняли участие больше 80 представительниц комитетов из 15 регионов России.
Брянское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» представляли председатель комитета по развитию женского предпринимательства Ирина Левина и председатель комитета по социальному предпринимательству Ольга Пискунова. Она же выступила на сессии в качестве эксперта и поделилась своей историей создания социального предприятия.
- Работа на стратегической сессии для региональных лидеров комитетов была направлена на создание новых возможностей для женщин предпринимателей, - отметила Ирина Левина. - В течение четырех часов в активном групповом взаимодействии обсуждались задачи и направления развития. На сессии так же затронули вопросы развития женского предпринимательства в контексте экспортно-ориентированного развития МСП в России и мире. По окончании сессии состоялся открытый диалог федерального и регионального комитетов во главе с Черкасвой Надией, Щербаткиной Марией, Пешковой Вероникой, Лазаревой Евгенией.
Новости регионов
22 Сентября, 2017
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17 сентября в Москве состоялась стратегическая сессия по развитию женского предпринимательства.
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