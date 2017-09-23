Руководителю брянской «ОПОРЫ» вручена архиерейская грамота за возрождение Благовещенского храма

Чин освящения Благовещенского храма на улице Бежицкой в Брянске совершил митрополит Брянский и Севский Александр. Он также наградил меценатов, помогавших возрождению храма — архиерейской грамотой награждён руководитель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич.





В субботу, 23 сентября митрополит Брянский и Севский Александр совершил чин великого освящения храма в честь Благовещения пресвятой Богородицы на улице Бежицкой в Брянске. Новый небольшой храм построен на историческом месте в русском стиле. Первый каменный храм был возведён здесь в 1896-1900 годах тогда ещё в селе Городище на месте сгоревшего деревянного храма. В начале 1930-х церковь была закрыта.

Здание храма использовали под парикмахерскую, склад для типографской бумаги и типографию, гараж. В апреле 1971 года церковь разрушили и разобрали на стройматериалы. Новая история Благовещенского храма началась в 2009 году.



После чина освящения и божественной литургии глава Брянской митрополии вручил церковные награды во внимание к помощи в строительстве храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Архиерейская грамота была вручена председателю Брянского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», депутату Брянской областной Думы Виктору Гринкевичу.