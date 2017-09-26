Депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич провёл очередной личный приём граждан

Депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич провёл личный приём граждан в общественной приёмной в Карачеве

На приёме к депутату обращаются по вопросам соцобеспечения и соцзащиты, оказания материальной помощи на лечение, ремонт жилья, многодетным семьям, детям-инвалидам, детям из малоимущих семей.



Пенсионерка Мария Вокуева обратилась с просьбой сохранения «северной пенсии» после переезда в Карачев. По результатам рассмотрения заявления было рекомендовано Вокуевой обратиться с письменным заявителем в пенсионный фонд за разъяснениями о порядке начисления пенсий в районах Крайнего севера.



Повторно на приём к депутату пришла Лариса Степина житель д.Волково с просьбой оказать помощь в газификации. В ходе рассмотрения было установлено, что газификация центральной улицы Советской д.Волково включено в план на 2018 год на что будут выделены средства из районного бюджета.



Со своей бедой пришла на приём семья Волченковых, которые в результате пожара лишились жилья. Просьба об оказании материальной помощи была решена положительно.



Житель д. Песочня Александра Кузина поблагодарила Виктора Григорьевича за участие в создании часовни и обсудила вопросы согласования действий по выбору проекта и софинансированию строительства.



Надежда Шилина высказала обеспокоенность по благоустройству домовых территорий по улице Луначарского, что, по её мнению, может привести к пожарам, которой было предложено совместно с депутатами горсовета и горадминистрации рассмотреть данный вопрос на административной комиссии.



Обращаются к депутату не только с проблемами. Так, заведующая детским садом «Ласточка» Лариса Халилеева и педагоги Вельяминовской средней школы от всей души высказали слова признательности депутату за приобретение мебели для воспитанников детского сада и первоклассников.

В этот же день Виктор Гринкевич вручил Почетную Грамоту Брянской областной Думы Марии Егоровне Губиной, техслужащей Вельяминоской средней школы, которой она была отмечена за многолетний добросовестный труд.



Все рассмотренные вопросы были взяты на контроль депутата.