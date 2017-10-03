При проведении проверок предпринимателей будет применяться риск-ориентированный подход — прокуратура
Совместное заседание, посвящённое защите прав предпринимателей, состоялось в прокуратуре Брянской области накануне Всероссийского дня приема предпринимателей 3 октября. На совещании прокурорские работники отчитывались по двум вопросам — соблюдению прав предпринимателей при проверках и контроле за своевременной оплатой по государственным и муниципальным контрактам.
Всероссийский день приёма предпринимателей прошёл в органах прокуратуры Брянской области в седьмой раз во вторник, 3 октября. Отдельный день для приема предпринимателей установлен распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации. Он проводится в органах прокуратуры России в первый вторник каждого месяца, начиная с апреля нынешнего года.
Накануне этого дня в облпрокуратуре прошло совместное заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей и общественного совета по защите малого и среднего бизнеса.
«Прокурорские работники отчитывались по двум вопросам — о соблюдении прав предпринимателей при планировании и проведении проверок, а также о контроле за своевременной оплатой по государственным и муниципальным контрактам», — рассказывает председатель Брянского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Виктор Гринкевич.
По словам Виктора Гринкевича, прокуратора заверила представителей предпринимательских кругов, что при проведении проверок будет применяться риск-ориентированный подход. Он заключается в том, что специалист анализирует все возможные риски, которые касаются данного предприятия, выделяет среди них самые большие, отсеивает те, которые не сильно влияют на деятельность предприятия, а затем создает полноценную стратегию по борьбе с ними, чтобы предприятие могло максимально эффективно функционировать, снижая их вероятность. Так что суть данного метода, другими словами, заключается в поиске тех факторов, которые мешают предприятию функционировать на сто процентов, и дальнейшее их нивелирование.
«Прокуратура из карательного органа превращается в орган контроля за соблюдением прав — в том числе и предпринимателей. Наличие специального дня приема предпринимателей не ограничивает право субъектов предпринимательства на обращение в прокуратуру в любой другой день», — добавил Виктор Гринкевич.
Следующий Всероссийский день приёма предпринимателей намечен на 7 ноября. Именно в указанный день приём будут вести сотрудники, непосредственно осуществляющие надзор за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности.
Новости регионов
05 Октября, 2017
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