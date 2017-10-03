«ОПОРА РОССИИ» добилась прекращения необоснованного уголовного преследования члена организации, сахалинского предпринимателя Владимира Боева

Это стало возможным благодаря многочисленным обращениям организации в адрес Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, Полпреда Президента России в Дальневосточном федеральном округе, главы Минвостокразвития России.



Напомним, уголовное дело в отношении Владимира Боева было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), с целью воспрепятствования его законной предпринимательской деятельности и возможного принуждения к отказу от владения акциями предприятия.

Следствие полагало, что в период с 2009 г. по май 2011 г. Владимир Боев, являясь генеральным директором, «умышленно, из корыстных побуждений, путем растраты похитил вверенное ему имущество, принадлежащее указанному предприятию, причинив тем самым ущерб в особо крупном размере». По мнению следователя, преступлением явилась продажа пришедшего в негодность в результате производственной аварии и демонтированного собственного пенополистирола и строительного мусора.

Только после вмешательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации уголовное дело в отношении предпринимателя было прекращено. Прокуратура указала органам МВД России, осуществлявшим уголовное преследование предпринимателя, на нарушение разумного срока уголовного судопроизводства и несоответствие предъявленного обвинения материалам дела. В результате, следствие переквалифицировало действия Владимира Боева на ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и вынесло постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности. Прекращение уголовного преследования по такому основанию не является реабилитирующим, т.е. не дает права на реабилитацию предпринимателя и возмещения лишений, понесенных им в результате уголовного преследования.

Предприниматель Владимир Боев поблагодарил за оказанную поддержку Первого заместителя Генерального прокурора РФ Александра Буксмана, Президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина, Председателя Попечительского совета организации Сергея Борисова, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сахалинского бизнес-омбудсмена Андрея Коваленко и руководителя Сахалинского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юрия Дьякова.

«Несмотря на наши многочисленные обращения, бизнес Владимира Боева продолжали «кошмарить». Тогда мы и были вынуждены обратиться к руководству нашей общественной организации и лично президенту «ОПОРЫ РОССИИ» Александру Калинину с просьбой о помощи. Ситуация с Владимиром Боевым очень показательна. С одной стороны, это хорошо, что у предпринимателей есть такой мощный ресурс поддержки, как «ОПОРА РОССИИ», но с другой стороны, до каких пор власти на местах будут закрывать глаза на проблемы предпринимателей, тех людей, кто, обеспечивает доходы в бюджет и благосостояние общества, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Когда, наконец, наши контролирующие и правоохранительные органы научатся с уважением и пониманием относится к деятельности тех, кто ведёт своё дело, имеет свой бизнес. Не всегда понятны мотивы представителей силовых структур, которые стремятся под любым предлогом уличить успешного предпринимателя в нарушении закона. Такие действия, зачастую, не только наносят вред одному конкретному человеку, они порождают в обществе страх, убивают в зародыше малый и средний бизнес», - прокомментировал дело председатель Совета Сахалинского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Дьяков.