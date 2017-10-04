Брянская «ОПОРА РОССИИ» приняла участие в международной конференции по социальному предпринимательству

Предпринимательницы из брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Ирина Левина и Ольга Пискунова приняли участие в организованной Фондом «Наше будущее» международной конференции по социальному предпринимательству в Москве.



II Международная конференция «Социальные инновации: определяем будущее» прошла в московском конгресс-парке Radisson Royal Hotel 2 октября. Речь на ней шла о трендах социальных инноваций, социально-преобразующих инвестициях и оценке социального воздействия в социальном бизнесе. Обсуждались ключевые тренды и практики развития социальных инноваций в России и за рубежом.

Социальный предприниматель – «это инициативный человек, который хочет изменить мир вокруг себя», за явил на открытии конференции бизнесмен и социальный инвестор, учредитель Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов.

«Но иногда ему на первых порах нужна поддержка, чтобы его идея не умерла – ему нужны и начальные средства, и возможность представить свой товар. Сегодня эти задачи решаются ресурсами Фонда «Наше будущее», — заверил Вагит Алекперов.

Брянское социальное предпринимательство на конференции представляли руководительницы комитетов регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Ирина Левина (комитет по развитию женского предпринимательства) и Ольга Пискунова (комитет по социальному предпринимательству, на фото – в центре).

В течение дня участники и эксперты на площадке конференции обменивались опытом новейших решений в области социального предпринимательства в своих странах. Ведущие мировые эксперты из этой области поделились своими знаниями и наработками.

«Своим опытом поделились эксперты из США, Великобритании, Италии, Китая, Южной Кореи и Германии. Они рассказали об образовательных проектах, о социально преобразующих инвестициях, государственной поддержке социального предпринимательства в своих странах», — рассказала Ольга Пискунова.