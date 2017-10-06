«Учителей бывших не бывает»: Виктор Гринкевич поздравил карачевских учителей с профессиональным праздником

С профессиональным праздником поздравил карачевских учителей и воспитателей депутат Брянской областной думы Виктор Гринкевич на заседании учительского клуба «Вдохновение» в День учителя, 5 октября.



Депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич встретился с ветеранами педагогического труда Карачевского района в неформальной обстановке. Произошло это событие в РДК на заседании учительского клуба «Вдохновение» 5 октября — в День учителя. Депутат

поздравил ветеранов, при этом отметил, что «учителей бывших не бывает».



Виктора Гринкевича хорошо знают в Карачеве и как активного депутата областной Думы и как деятельного спонсора и мецената. Он достоверно знает все «узкие» места и нерешенные проблемы учебно-образовательных учреждений в районе и городе.



«Это наша палочка-выручалочка. Виктор Гринкевич — неравнодушный человек. Он не жалеет времени и средств на оказание помощи в ремонтах школ и детских садов, в приобретении мебели и инвентаря, установке окон. Без Вашей поддержки нам не обойтись… И, как хорошо, что есть такие бескорыстные люди, настоящие избранники народа. Спасибо Вам, Виктор Григорьевич, за Ваш труд и участие в нашей жизни», — сказала в ответ на поздравление председатель районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Карачевского района Раиса Гарбузова.



Заседание клуба прошло в теплой и сердечной обстановке, звучали песни и стихи, воспоминания и благодарственные речи.