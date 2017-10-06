Виктор Гринкевич вручил призы лучшим гонщикам летнего ралли-спринта

Награждение победителей и призёров летней серии автогонок ралли-спринт «Брянск» состоялось в минувшие выходные. Призы вручал постоянный партнёр соревнований — председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ», депутат областной думы Виктор Гринкевич.



Награждение победителей и призёров ралли-спринта «Брянск» состоялось в минувшие выходные. Летних брянских авточемпионов награждали организаторы — портал 32CARS.RU и клуб Toys32 — и генеральный партнёр — Брянское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и лично его председатель Виктор Гринкевич.



Летняя серия ралли-спринта в этом году проводилась в три этапа на совершенно новой трассе в городской черте. По итогам соревнований определялись чемпионы и призёры в шести классах, которым и вручались призы и подарки.



Равных в полном приводе нет Андрею Покровскому на Subaru Impreza WRX STI, чуть отстал от него Антон Виденин на Mitsubishi Lancer Evo, а замкнул тройку стабильный Павел Радченков также на Subaru. В переднем приводе также лучшим остался Владислав Покровский на Hyundai Solaris, опередивших гостей из Калуги — братьев Дениса и Никиту Логиновых на ВАЗ-2112. В заднем приводе вне конкуренции «Запорожец» туляка Сергея Филатова, которого безуспешно пытался догнать брянский гонщик Сергей Олексенко на ВАЗ-2101. Третье же место из-за равенства очков поделили хозяин трассы Ренат Курмакаев и калужанин Алексей Орехов. Среди джиперов равных не было Евгению Яшунину на УАЗе, вторым стал Сергей Кулаков на «Ниве», а «бронза» досталась Николая Сычёву.



У квадроциклистов быстрейшим оказался Владимир Петюшко, объехавший Юрия Хохлова на BRP. А третье место также поделили братья — брянские спортсмены Евгений и Максим Шишонковы на Yamaha. В женском классе Галина Правдик на Chevrolet Aveo заслужила «золото» на всех этапах, одну ступеньку пьедестала ей уступила Ирина Тимошина на Chevrolet Niva. Третьей же стала Анастасия Грац на Mazda3.