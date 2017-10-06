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Виктор Гринкевич вручил призы лучшим гонщикам летнего ралли-спринта

Опубликовано Сегодня, 16:44

Виктор Гринкевич вручил призы лучшим гонщикам летнего ралли-спринта

Награждение победителей и призёров летней серии автогонок ралли-спринт «Брянск» состоялось в минувшие выходные. Призы вручал постоянный партнёр соревнований — председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ», депутат областной думы Виктор Гринкевич.

Награждение победителей и призёров ралли-спринта «Брянск» состоялось в минувшие выходные. Летних брянских авточемпионов награждали организаторы — портал 32CARS.RU и клуб Toys32 — и генеральный партнёр — Брянское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и лично его председатель Виктор Гринкевич.
Виктор Гринкевич вручил призы лучшим гонщикам летнего ралли-спринта
Летняя серия ралли-спринта в этом году проводилась в три этапа на совершенно новой трассе в городской черте. По итогам соревнований определялись чемпионы и призёры в шести классах, которым и вручались призы и подарки.
Виктор Гринкевич вручил призы лучшим гонщикам летнего ралли-спринта
Равных в полном приводе нет Андрею Покровскому на Subaru Impreza WRX STI, чуть отстал от него Антон Виденин на Mitsubishi Lancer Evo, а замкнул тройку стабильный Павел Радченков также на Subaru. В переднем приводе также лучшим остался Владислав Покровский на Hyundai Solaris, опередивших гостей из Калуги — братьев Дениса и Никиту Логиновых на ВАЗ-2112. В заднем приводе вне конкуренции «Запорожец» туляка Сергея Филатова, которого безуспешно пытался догнать брянский гонщик Сергей Олексенко на ВАЗ-2101. Третье же место из-за равенства очков поделили хозяин трассы Ренат Курмакаев и калужанин Алексей Орехов. Среди джиперов равных не было Евгению Яшунину на УАЗе, вторым стал Сергей Кулаков на «Ниве», а «бронза» досталась Николая Сычёву.
Виктор Гринкевич вручил призы лучшим гонщикам летнего ралли-спринта
У квадроциклистов быстрейшим оказался Владимир Петюшко, объехавший Юрия Хохлова на BRP. А третье место также поделили братья — брянские спортсмены Евгений и Максим Шишонковы на Yamaha. В женском классе Галина Правдик на Chevrolet Aveo заслужила «золото» на всех этапах, одну ступеньку пьедестала ей уступила Ирина Тимошина на Chevrolet Niva. Третьей же стала Анастасия Грац на Mazda3.

Виктор Гринкевич вручил призы лучшим гонщикам летнего ралли-спринта

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