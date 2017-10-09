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Проблемы муниципального транспорта нельзя смешивать с проблемами перевозчиков – Гринкевич

Опубликовано Вчера, 13:55

Проблемы муниципального транспорта нельзя смешивать с проблемами перевозчиков – Гринкевич

О необходимости разделять проблемы, которые преследуют муниципальный транспорт, и проблемы частных перевозчиков озвучил председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич на заседании рабочей группы в Брянской областной Думе по вопросам общественного транспорта и перевозкам пассажиров. Рабочая группа была созвана по обращению перевозчиков, а поводом стала информация о резкой «оптимизации» маршрутной сети по всей области.

В комитете по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности Брянской областной думы прошло заседание рабочей группы, созванной по просьбе частных пассажирских перевозчиков. Поводом для их беспокойства стало намерение областных властей провести коренную «оптимизацию» маршрутной сети во всём регионе с внедрением системы контроля оплаты проезда и электронных табло на остановочных пунктах. На примере областного центра перевозчики испытали все прелести «оптимизации» со внезапным закрытием маршрутов — предприниматели остаются без работы, на которую был заключён срочный договор по итогам конкурса, с кредитными автобусами на руках.

Директор регионального департамента промышленности, транспорта и связи Александр Дубинчин подтвердил, что в областном правительстве проходит согласование «дорожной карты» той самой «оптимизации», которой опасаются перевозчики, под предлогом заботы о перевозке социально значимых групп населения и обновления подвижного состава муниципального транспорта. При этом напрочь игнорируется тот факт, что многие окраины Брянска имеют транспортную доступность именно благодаря частным перевозчикам. Например, в пятитысячное Большое Полпино муниципальные автобусы ходят с интервалом примерно в час, а завершают работу на маршруте около 19.00, в то время, как частные перевозчики работают практически до 23.00.

«Да, частный бизнес должен быть окупаемым, но есть и муниципальный транспорт, который оказывает услуги населению и сегодня не может конкурировать с перевозчиками», — с обезоруживающей наивностью заявил председатель комитета по городскому хозяйству, связи транспорту Брянского горсовета Валерий Иванов. При этом игнорируется тот факт, что, например, по итогам проверок в вечно дотационном МУП «Брянское троллейбусное управление» были обнаружены многочисленные финансово-хозяйственные нарушения — проще говоря, банальное воровство бюджетных денег.

«Решать проблему муниципального транспорта надо отдельно, проблему перевозчиков — отдельно. Срок окупаемости автобуса — пять лет. Если меняются правила игры, нужен временной интервал. Есть условия и правила, их необходимо соблюдать. Если человек вложился, пусть отработает, надо заранее предупредить, что через определённое время он будет работать в других условиях. Это наши инвесторы», — сказал председатель Брянского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич.

Итогом рабочей группы стали рекомендации включать в состав рабочих групп по «оптимизации» маршрутной сети представителей перевозчиков, определить сроки и этапы переходного периода для перевозчиков в Брянске, а также провести публичное обсуждение перспектив транспортного развития города Брянска.

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