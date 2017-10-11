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Судьбу — в свои руки

Опубликовано Сегодня, 12:57

Судьбу — в свои руки

Тренеры бывают разные. Кто-то до седьмого пота гоняет футболистов, кто-то обучает фигуристов технике прыжков… Ирина Левина — тренер особый. С приставкой: «бизнес». А это означает, что ее подопечные — люди с предпринимательской жилкой.

После нашей беседы я позволил себе несколько рискованный, но абсолютно искренний комплимент ей: «Оказывается, не все блондинки симпатичные недалекие, как представлены в анекдотах!» Приятно удивила она живостью ума, энергетикой, эрудицией, зарядом оптимизма. И любовью к своему делу, к которому шла непростым путем. Сегодня Ирина, известный бизнес-тренер, возглавляет комитет по развитию женского предпринимательства Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». В приводимом ниже материале — отдельные фрагменты этой беседы.


ЖИЗНЬ ПРИПЁРЛА…
Я несколько раз кардинально меняла свою жизнь. Начала стандартно — с педагога (по образованию — учитель труда и черчения). Затем Дом детского творчества, руководитель клуба — организовывала досуговую деятельность детей. А потом, что называется, жизнь припёрла.  Осталась одна с двумя маленькими детьми  и поняла: нужно идти в бизнес, иначе не смогу их содержать.
Стала продавать промышленную бумагу (и сама тогда не понимала толком, что продаю), услуги, программное обеспечение… Никакой основы для бизнеса не чувствовала. Просто была цель: зарабатывать деньги. Не все сразу складывалось. Но потом вдруг оказалось, что это мое. Даже стала  одним из лучших «продажников» в одной известной компании. А через год возглавила ее отдел продаж. Но так как себя ощущаю  педагогом, сам Бог велел мне быть бизнес-тренером.


«Я НИЧЕГО НЕ УМЕЮ. НО ОЧЕНЬ ХОЧУ!»
Когда работала руководителем отдела продаж, как человек инициативный, внедрилась в систему обучения новых сотрудников. Она была достаточно хорошо выстроена. Попросила: «Буду готовить молодых. Дайте мне их хотя бы на пару дней».
Тогда я поняла, что за корпоративным обучением стоит очень серьезная основа для бизнеса. Загорелась этой целью, хотя мало понимала, что такое обучение в бизнесе. И пошла набираться знаний в бизнес-школу «Линк», в ту пору очень популярную. Понравилась сама система дистанционного обучения. В результате оставила торговую карьеру и устроилась  на работу в «Линк».
Но карьеру бизнес-тренера я там не строила. Однажды ушла и стала пробовать проводить тренинги со знакомыми. Потому что обучение на тренера тогда было не так доступно, как сейчас. Информации в Интернете, как проводить тренинги, тоже было мало. Весь опыт приобретала самостоятельно, чему я очень благодарна. Когда учишься сам, каждый опыт как в кровь входит. Первые группы дали колоссальный толчок, когда выходишь к группе людей очень взрослых, квалифицированных, один день заменяет, наверное, лет пять обучения. Сначала тренировала бесплатно, а потом за небольшие деньги. Приходила к руководителям и честно говорила:  «Я ничего не умею. Но очень, очень хочу…»
Кстати, Виктор Григорьевич Гринкевич был одним из тех, кто протянули мне руку помощи. Его секретарю я звонила с  месяц, чтобы она устроила мне с ним встречу (наверное, замучила своими звонками). А потом все стремительно развивалось.  У меня выхода не было, кроме как стать квалифицированным тренером. Понимала: если провалюсь в крупной фирме, мне в городе тогда уже ничто не будет светить, молва в бизнесовых кругах пойдет. Бралась за самые сложные проекты, а потом поехала учиться в известную Московскую школу тренеров Жанны Завьяловой. Это позволило отточить навыки.


НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА
Свою фирму — ООО «Бизнес-Технологии» — создала случайно, цели такой не было. Первое время даже стыдно было говорить, что у меня собственное предприятие. Несколько лет скрывала. Говорила, что бизнес-тренер, и все. Очень повезло с клиентами, потому что у меня даже в начале карьеры были крупные проекты. И я в основном стала работать по долгосрочным проектам. Помог и большой опыт предыдущей работы в сфере продаж. Очень много осваивала сама, любые новшества всегда воспринимала на ура. Некоторые меня даже странной считали в свое время. Потому что хваталась  за все. Спрашивали: «Зачем тебе это нужно? Зачем так бьешься?»
Параллельно с созданием фирмы открыла  кадровое агентство. Интересный парадокс: я всю жизнь занимаюсь всем, чего зарекалась не делать. Заканчивая школу, говорила, что никогда не буду продавать, иметь собственный бизнес, заниматься психологией. Все это стало целью и основной моей деятельностью сегодня.
Наверное, чисто интуитивно все получалось. Сказать, что я продумывала что-то, — нет. Понимание, что я собственник, это мое дело, которое мне нравится,  пришло через несколько лет.


ИДТИ ВПЕРЕД
Иногда слышу: «Ты молодец, прочно стоишь на ногах. Дети не голодные, одеты-обуты. Жизнь устоялась». Отвечаю: «Да, у меня нормально. Но надо постоянно идти вперед, развиваться». У меня сейчас новый этап: полная реорганизация своего бизнеса. Перевожу его на более современную, более технологичную платформу с использованием Интернет-образования и прочих ресурсов. Есть ряд проектов, которые были задуманы давно. Один из них, который я очень люблю, и мы планируем его развивать, —  «Построение системы взаимоотношений с клиентами CRM». После непростых поисков нашли высокопрофессионального программиста и уже достаточно большой путь  прошли. Планируем масштабировать это направление.
Также уже реализуем новые подходы к корпоративному обучению с использованием современных технологий. Это уже не просто тренинги, которые зачастую недостаточно эффективны, а действительно системное обучение на рабочих местах без привлечения внешних тренеров, часто не желающих вникать в проблемы клиента.
Есть и другие идеи, которые пока не хочу афишировать. Думаю, мы это тоже осуществим.  Для этого я полностью изменила структуру бизнеса.


СПИСОК ИЗ 50 ПУНКТОВ
В нашем комитете по женскому предпринимательству  около десяти человек. Мы еще, так сказать, небольшие, в сравнении с некоторыми другими комитетами. Но задачу зазвать к себе всех женщин-предпринимателей перед собой не ставим. Активно участвуем в мероприятиях, которые проводит комитет федеральной «ОПОРЫ РОССИИ». А там реализуются  колоссальные проекты,  для женщин  — просто прорывные. Это и международные конкурсы, и финансовые, образовательные  программы, и взаимодействие с такими организациями, как Агентство стратегических инициатив, Корпорация МСП, и многие другие.
Мы не стоим в стороне. Участвуем во всех проводимых в Москве мероприятиях. В том числе по социальному предпринимательству. Я туда стараюсь вовлекаться, так как понимаю, что очень много женщин им занимаются. Только что приехали с международного конгресса по социальным инициативам. Необычайно интересно!
Но все это — большие масштабы. Главная проблема женского бизнеса в том, что он очень мелкий. И зачастую участвовать в предлагаемых программах я своим коллегам даже не посоветую. Потому что понимаю, что мелкому бизнесу взять серьезный кредит или участвовать в международном конкурсе сложно.  А многие просто боятся.
В чем-то ситуацию в малом бизнесе можно улучшить на законодательном уровне. Но я отдаю эту инициативу старшим товарищам из федеральной «ОПОРЫ РОССИИ». Там серьезные люди. Считаю, что нам надо сделать то, что зависит в первую очередь от нас. У меня подготовлен список из пятидесяти пунктов.   Что очень важно? Активность и вера в себя. Очень часто мы останавливаемся на полпути. Некоторые собственники, предприниматели сами саботируют свой бизнес: боятся развития, больших денег, ответственности. Возникает психологический тормоз. Из-за недостатка знаний, поддержки, понимания, из-за комплексов, стереотипов.
Мне кажется, женское предпринимательство в Брянске хорошо пойдет,   опираясь на поддержку  сверху (о  которой  многие  пока слабо информированы), если сами женщины начнут проявлять больше активности. На уровне разговоров все прекрасно. Но очень страшно некоторым сделать этот шаг. И у меня есть задумка провести для них соответствующее, достаточно крупное мероприятие с участием представителей органов власти. Оно в стадии разработки.


По материалам газеты «Брянские факты» от 12-18 октября, №41

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