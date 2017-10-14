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Брянский Роспотребнадзор провёл публичные слушания по итогам своей деятельности в III квартале

Опубликовано Сегодня, 11:43

Брянский Роспотребнадзор провёл публичные слушания по итогам своей деятельности в III квартале

Более 480 проверок хозяйствующих субъектов проведено брянским региональным управлением Роспотребнадзора в III квартале текущего года. Наложено штрафов на 2,3 млн. рублей. Об этом объявлено на публичном обсуждении правоприменительной практики управления, в котором принял участие представитель «ОПОРЫ РОССИИ».
Брянский Роспотребнадзор провёл публичные слушания по итогам своей деятельности в III квартале
Публичные обсуждения правоприменительной практики управления Роспотребнадзора по Брянской области за III квартал текущего года состоялись в конце минувшей недели, 12 октября. Традиционно в мероприятии участвовали приглашённые специалисты управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области, прокуратуры Брянской области, департаментов экономического развития и внутренней политики Брянской области, представители предпринимательского сообщества. Брянское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» представлял председатель комитета по торговле Леонид Вольпер.
Брянский Роспотребнадзор провёл публичные слушания по итогам своей деятельности в III квартале
Руководитель управления Роспотребнадзора Людмила Трапезникова рассказал собравшейся аудитории, что в III квартале управлением проведены 481 проверка хозяйствующих субъектов (111 плановых и 370 внеплановых). В ходе всех плановых проверок выявлены «нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации». Составлен 461 протокол об административных правонарушениях (в т.ч. – 73 (или 15,8 %) в отношении юридических лиц). В результате рассмотрения материалов административных дел вынесено 531 постановление, в том числе: 37 предупреждений (31,0% вынесенных предупреждений относится к субъектам малого и среднего предпринимательства), наложено 489 штрафов на общую сумму 2 млн. 266 тыс. 900 рублей.

Наиболее частыми нарушениями, выявленными в ходе проверок, стали нарушения действующих санитарных правил (80), нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта (65), а также нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров (23).

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