Поиск по сайту

Лабиринты судьбы

Опубликовано Сегодня, 15:02

Лабиринты судьбы

- Классный руководитель все мои сочинения хранила, а потом в школе их читала. Стихи писал. Даже учился затем на литфаке. А закончилось сами видите как… - Петренко усмехается. - Ну почему так происходит?

- Судьба, - философски отвечаю.

- Да, судьба, - соглашается он. А она такая, хоть книгу пиши. Так ему и посоветовал: «Пишите книгу, Сергей Владимирович! И я первым ее куплю».
Сегодня наш рассказ - о заместителе председателя регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и руководителе ее Сельцовского отделения С.В. Петренко. Между прочим, «ОПОРА БРЯНСК», с которой он буквально с первого ее заседания, появилась на свет (удивительный случай!) месяцем раньше федеральной организации, недавно отметившей свое пятнадцатилетие. Ничего не скажешь: патриарх! И стать соответствующая: гренадерский рост, ручища - подковы можно разгибать. А шел к своему сегодняшнему бизнесу непростым путем.

ЗАРАБАТЫВАЛ БОЛЬШЕ ДИРЕКТОРА
Крутые же были жизненные университеты! Тут тебе и прозаические сочинения, и высокая поэзия…  На Бежицком стальзаводе разливал сталь, слесарил, трудился кокильщиком на заливке металла. Затем - Брянский химический завод: транспортировщик (он же грузчик). Но в 90-х годах завод танком проутюжила конверсия. Сокращения. А тут как раз здесь литейный кооператив возник. Говорит: «Это уже как бы начало бизнеса было». Пришли сюда люди, которые хотели работать. Сами крутились,  искали заказы. Но и это дело заглохло. Точнее, его задушили. Потому что зарабатывали кооператоры больше, чем директор предприятия, а «литейка», собранная из одних «штрафников» (любителей Бахуса и прочих ненадежных элементов), стала рентабельнее в сотни раз. Ну как такое терпеть?

310 ДОЛЛАРОВ
Но я не случайно упомянул о ручищах Петренко. Подковы, конечно, они не разгибали, но с кирпичом подружились. Параллельно с работой в кооперативе приобрел Сергей Владимирович еще одну профессию - каменщика. Словно чувствовал: пригодится. В поисках работы в разные строительные организации обращался. Строил дома (кстати, и свой тоже), дачи… Даже, говорит, замки приходилось возводить. Но его бригаду, жаждущую более сытных горбушек, «проглотила»  Москва. Безработный...

Помощь пришла, откуда не ждал. От американцев, спонсировавших строительство в Сельцо баптистского храма. На кухонном столе у Петренко, по его признанию, тогда не было даже супа. Нанялся было к одному предпринимателю продавать на рынке кожаные куртки, да за девятнадцать дней не продал ни одной. К счастью, жена знала английский. За неделю работы переводчиком американцы заплатили ей 310 долларов. И Петренко уже знал, что с ними делать.

Отправился в Москву, в «Лужники». Накупил обуви. И стал работать на себя. Через год, изучив конъюнктуру рынка, поехал в Турцию. Затем - в Италию. Несколько  лет «челночил» на перекладных, скрываясь и от мафии, и от рекетиров. Разорялся неоднократно:  на таможне трижды конфисковывали товар, а деньги ведь брались под бешеные проценты. Приходилось рисковать всем. Жил, как на вулкане.

БЕДУ КОЖЕЙ ПОЧУВСТВОВАЛ
Прошу вспомнить самый драматический случай из той поры. Задумывается. «Да их много было…» И рассказал один. Приехал впервые в Турцию. Куда идти, не знает. Тут подходят смуглые мужики: «Хочешь подешевле?» Привели к какому-то зданию, стали подниматься на шестой этаж… На четвертом Петренко почуял неладное (это чутье служба в милиции - был и такой этап в жизни - выработала, опасность даже кожей чувствует):  за спиной «приклеились» двое. А у него деньги чужие, вокруг тела обмотаны. Рванулся вниз, все сметая на пути. «Неужто турки?» - спрашиваю. «Какой там! Кавказская банда.  Турки за русских задушат».

И «ЦАРЬ-МЯСО» ПОБЕДИЛ
Своя первая торговая точка появилась у него так. Приметил в городе заброшенное помещение. И подал заявку на открытие стационарного магазинчика. Рассудил: это понадежнее, чем рынок с его «сюрпризами».  Был закрытый аукцион на право пятилетней аренды, со многими  участниками (среди них и «Царь-мясо»). А победил Петренко. Одолел конкурентов, признается, большими деньгами (хотя, добавляет,  если бы знать, можно было бы и не разбрасываться: соперники явно поскупились). Откуда же денежки? И тут Сергей Владимирович  снова удивил. Оказывается,  не дремал, параллельно с основным бизнесом как-то ухитрялся перегонять машины из Турции и сдавать их в московские автосалоны.

На пике торговой деятельности у него было уже три магазина.

ЯЙЦА - ПО КОРЗИНАМ
В последнее время Брянское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» активно выступает против засилья в области сетевиков, «убивающих» малый торговый бизнес. Их губительное воздействие испытал на себе и Сергей Владимирович. Как тут выживешь, когда в городе с населением полтора десятка тысяч человек четыре «Магнита», две «Пятерочки», да еще «Свенская ярмарка»? Складывать яйца в одну корзину равносильно самоубийству. Вот и открыл вместе с сыном Алексеем автомойку. Землю сначала арендовали, потом купили. Спасибо «ОПОРЕ РОССИИ», сумела добиться принятия 159-го федерального закона, дающего право арендатору приобретать арендуемые площади в приоритетном порядке. Выкупил и все свои торговые точки. Средств не хватало, но опять же спасибо областному фонду микрозайма, директор которого, В.А.Емельянов, тоже член «ОПОРЫ РОССИИ».

С этим фондом связывает Сергей Владимирович надежды и на дальнейшее развитие бизнеса. Мойка, говорит, - занятие очень узкопрофильное, крайне зависимое от разных факторов, а потому низкорентабельное. Один из таких факторов громко заявил о себе во время нашей беседы: стеной обрушился ливень, клиентов - ноль. Поэтому курс сейчас - на создание полноценного автосервиса. Взяли кредит, приобретают оборудование. Правда, есть подводные течения. Официальных конкурентов у Петренко - единицы, жить можно. Но в городе немало частных гаражей, под крышами которых ушлые ребята промышляют подобными услугами. Тем не менее, волков бояться -в лес не ходить.

СЕТЕВИКИ, ПОТЕСНИТЕСЬ!
А что же торговля, неужто окончательный развод? «Ситуация изменится - будем развивать», - поясняет Петренко. У него есть свой «рецепт» борьбы с экспансией сетей: государственное, законодательное регулирование их деятельности. Рассказал, как конкретно можно это осуществить (но это уже тема для отдельного разговора). Пока же, говорит с сожалением, сетевики доминируют. Один из примеров: участок по соседству со школой, где можно было бы построить школьный стадион, теперь занимает супермаркет. Кто-то, возможно, скажет: «А что плохого в этих сетях? Бюджет нищий пополнят, детскую площадку построят, песочницы соорудят… Не то, что мелкий предприниматель, который, в лучшем случае, сделает у своей торговой точки красивые ступеньки и уложит плитку». Не тот подход! Вот и Президент страны на днях вновь подчеркнул важность развития малого бизнеса.

Приводит мне Петренко пример дальновидной политики. В свое время в Москве «выбили» все магазины шаговой доступности. И активисты «ОПОРЫ РОССИИ» провели необычную акцию под названием: «На улице - минус 30, до магазина - километр».  Теперь в столице дают дотации для открытия таких магазинчиков.

ДРАКОНОВСКИЙ НАЛОГ
Так охарактеризовал  Сергей Владимирович налог на недвижимость, выплачиваемый предпринимателями.  Во-первых, огульно были оценены помещения. Его автомойка - по сути, большой гараж, стоит, по заключению оценщиков, почти восемь миллионов рублей. Два процента с этой суммы - это 160 тысяч рублей. Приходится судиться. Раньше была одна проблема: невозможность получить кредит, потому что нужен залог в виде недвижимости. Теперь другая: недвижимость  имеется, но налог «раздевает», мешает развиваться. Считает: это неправильный подход государства.
А тут, убежден Петренко, не надо быть академиком, придумывать что-то. В мире все уже придумано. Вот сейчас бизнес в Египте бурно развивается. Потому что десятилетние налоговые каникулы. «А у нас только делят: субсидии, гранты… Лучше бы просто не мешали, а средства эти направляли на социальные нужды».

ДЕДУШКИНА КАССА
А это уже о другой болячке, являющейся предметом особого внимания «ОПОРЫ РОССИИ». Речь о внедрении онлайн-касс, которые тоже раздевают малый бизнес, а то и загоняют его в могилу.  Рассказал Петренко случай. Заходит как-то в Турции к здешнему коллеге:  «А где у вас кассовый аппарат?» Тот указывает под стеллаж. Стоит там, весь пыльный. «Дедушкин», - поясняет турок. Петренко чуть не ахнул: это ж надо, сколько лет служит!

Возмущается: « У нас же продолжительность жизни кассового аппарата - семь лет. Самолеты, источники повышенной опасности, летают по двадцать лет, машины и по 70 могут ездить. А кассовый аппарат через семь лет ты должен  уничтожить и купить  новый. У меня двадцать их стояло в подвале. Я думал: «Зачем они?» Плюс еще хранить всю их документацию нужно от трех до пяти лет. Вся комната до верха забита бумагами!»

ЧЕМ ДУША НАПОЛНЕНА
Во-первых, радостью: два сына у него, три внука, две внучки. Неизмеримое богатство! Во-вторых, творчеством. Литератором не стал, но то, чем на досуге занимается, почти из того же ряда. Фильмы снимает. Один - аж на Кубе. Рыбачит. Охотится.
А еще есть дела, за которые его многие благодарят. Вот в свое время обустроил вместе с такими же неравнодушными людьми купель у родника, что на берегу Десны. Вместе с местными «опоровцами» установил памятник на могиле пионера из Сельцовской школы №1 Лени Ватченко, расстрелянного фашистами.

Живет настоящим и будущим. Но иногда вспоминается прожитое, и накатывает ностальгия. Особенно - по той поре, когда работал грузчиком. Почему? «Молодой был, сильный, здоровый. Мы ж не простыми грузчиками были. Обеспечивали производство. По шестьдесят килограммов ящики на плечах таскали. Пораньше из дома убегал, чтобы захватить пустой вагон и загрузить его в одиночку. Обычно это делали втроем»…
…А книгу его буду ждать с нетерпением. Надеюсь, что напишет.


 660
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Брянская «ОПОРА РОССИИ» выпустила три номера собственной газеты
  • В Брянске поэт Сорочкин презентует четвертый сборник стихов
  • Виктор Гринкевич принял решение участвовать в праймериз
  • «ОПОРА РОССИИ» приняла участие в обсуждении
  • Жителей Новозыбковского района осудят за разбойное нападение на прохожих
    •
    Новости регионов
    В Ярцеве во время строительства футбольного поля обнаружили останки людей
    17:20:15 19-10-2017
    Массовое захоронение людей было обнаружено при строительстве футбольного поля в районе улицы Чайковского в Ярцеве 19 октября, об этом на своей странице в Твиттере сообщил Дмитрий Сатанов, главред газеты «Сигма Плюс».
    Подозреваемый в самоуправстве задержан в Смоленском районе
    16:14:03 19-10-2017
    Смоленские правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство» в отношении местного жителя, об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.
    В Смоленске курьер фирмы по доставке блюд азиатской кухни стал жертвой аферы
    14:41:31 19-10-2017
    Смоленская полиция проводит расследование по факту мошенничества, совершенного в отношении курьера фирмы по доставке блюд восточной кухни, об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.
    Пропала 71-летняя смолянка Анна Давыдова
    13:58:14 19-10-2017
    Анна Яковлевна Давыдова ушла из дома 18 октября в Смоленске по 1-му Краснофлотскому переулку и не вернулась, об этом сообщила группа ПСО «Сальвар» в соцсети.
    В Смоленской области благоустроили 32 двора
    12:55:11 19-10-2017
    84 двора и 14 мест массового посещения людей будет благоустроено в семи крупных городах Смоленской области согласно проекту «Формирование комфортной городской среды», об этом 19 октября во время брифинга для СМИ сообщила Елена Соколова, начальник Департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
    В смоленских кинотеатрах покажут «Матильду» Алексея Учителя (Видео 18+)
    12:04:28 19-10-2017
    Российский художественный фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» покажут 26 октября в смоленских кинотеатрах, трейлер кино уже опубликован на канале Youtube.
    19 Октября, 2017
    		 +6 $58€68
    Лента новостей
    Сегодня, 19:00
    Пропавшую брянскую школьницу нашли под Волгоградом
    Сегодня, 18:37
    Дорогу по Романа Брянского расширят, у «Аэропарка» водителям дадут зеленый свет
    Сегодня, 18:20
    В Брянске после ДТП ищут серебристый «ВАЗ» с разбитым передом
    Сегодня, 18:16
    Из-за экономического форума в Брянске перекроют движение
    Сегодня, 17:00
    Зорин покинул Брянскую ЛДПР вместе с удостоверением помощника сенатора
    Сегодня, 16:20
    В брянском поселке убили 90-летнюю пенсионерку
    Сегодня, 15:00
    Брянские динамовцы выложили видео о съемках командного фото (ВИДЕО)
    Сегодня, 14:20
    В Брянске сгорела машина
    Сегодня, 13:40
    На Дуки в Брянске 18-летний водитель «ВАЗа» протаранил Chevrolet
    Сегодня, 13:00
    Сын бывшего ректора БГТУ стал доктором наук в 30 лет
    Сегодня, 12:30
    Брянцев опрашивают о хамстве и вымогательстве со стороны ГИБДД
    Сегодня, 12:00
    Под Суражом женщина лежала на дороге – ее переехал «ВАЗ»
    Сегодня, 11:30
    Брянцы сдвинули начало авиаперелетов в Москву
    Сегодня, 11:00
    В Брасовском районе из озера достали тело 39-летнего мужчины
    Сегодня, 10:30
    Богомазу пригрозили увольнением за срыв отопительного сезона
    Сегодня, 10:00
    На Московском проспекте Брянска водитель сбил женщину и скрылся
    Сегодня, 09:30
    Брянской области нужны швеи, животноводы и врачи
    Сегодня, 09:00
    В Брянске ограничили движение по Спартаковской и XX Съезда КПСС
    Сегодня, 08:30
    В День открытых дверей у семи брянских женщин обнаружили рак
    Сегодня, 08:00
    В Брянской области резко сократился уровень безработных
    Вчера, 23:29
    В Дятьковском районе пропал Юрий Федорцов в женской дубленке
    Вчера, 19:00
    Парк Железнодорожников в Брянске закатывают в плитку (ФОТО)
    Вчера, 18:20
    Брянцев просят жаловаться на холодные батареи
    Вчера, 17:40
    Мужчина погиб при обрушении здания в жуковской Ржанице
    Вчера, 17:00
    В жуковской Ржанице обрушилась крыша: есть пострадавший
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 16:51
    Чеснок и Штырь задели за живое. В Брянске прошла премьера фильма молодого режиссера Александра Ханта
    Сегодня, 12:46
    «Дом.ru» предлагает подключаться к своей Wi-Fi сети на высокой скорости и без рекламы
    Сегодня, 11:22
    "Мираторг" инвестирует в завод по производству супов в Брянской области 5 млрд рублей
    Вчера, 17:38
    Золото на тарелочке. Шесть престижных медалей - заслуженная награда
    Вчера, 16:59
    «Золотая осень». Как это было
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Жительница Курска пожаловалась на сиротское питание в брянском санатории
    Спорт О главном
    Брянская спортсменка победила в Кубке Белоруссии по боди-фитнесу
    Новости Общество
    Помочившиеся на машину полицейские прославили Брянск
    Общество О главном
    В Брянске новорожденную девочку бросили в роддоме
    Общество О главном
    Замдиректора Брянского медколледжа оштрафовали за взятки
    Новости партнёров
    Опора России
    Лабиринты судьбы

    Лабиринты судьбы

    Классный руководитель все мои сочинения хранила, а потом в школе их читала. Стихи писал. Даже учился затем на литфаке.

    Ростелеком новости
    В России будет создана концепция первых 50 «умных» городов

    На международной конференции «Открытые инновации» подписан Меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления.

    МРСК новости
    Отряды МРСК Центра – в числе призеров творческого фестиваля и конкурсов студотрядов «Россетей»

    13-15 октября в Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялись торжественные мероприятия, посвященные закрытию восьмого сезона студенческих отрядов электросетевого комплекса, в котором приняли участие порядка 200 представителей лучших отрядов со всей страны.

    РЖД новости
    Железнодорожники приступили к монтажу пролетных строений нового моста на станции Брянск-Льговский

    Железнодорожники приступили к монтажу пролетных строений нового моста на станции Брянск-ЛьговскийНа станции Брянск-Льговский железнодорожники приступили к очередному этапу строительства пешеходного моста, на котором предстоит провести монтаж новых пролетных строений на возведенные ранее опоры. Новый пешеходный мост обеспечит комфортный и безопасный проход горожан и пассажиров через железную дорогу.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.