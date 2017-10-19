Лабиринты судьбы

- Классный руководитель все мои сочинения хранила, а потом в школе их читала. Стихи писал. Даже учился затем на литфаке. А закончилось сами видите как… - Петренко усмехается. - Ну почему так происходит?



- Судьба, - философски отвечаю.



- Да, судьба, - соглашается он. А она такая, хоть книгу пиши. Так ему и посоветовал: «Пишите книгу, Сергей Владимирович! И я первым ее куплю».

Сегодня наш рассказ - о заместителе председателя регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и руководителе ее Сельцовского отделения С.В. Петренко. Между прочим, «ОПОРА БРЯНСК», с которой он буквально с первого ее заседания, появилась на свет (удивительный случай!) месяцем раньше федеральной организации, недавно отметившей свое пятнадцатилетие. Ничего не скажешь: патриарх! И стать соответствующая: гренадерский рост, ручища - подковы можно разгибать. А шел к своему сегодняшнему бизнесу непростым путем.



ЗАРАБАТЫВАЛ БОЛЬШЕ ДИРЕКТОРА

Крутые же были жизненные университеты! Тут тебе и прозаические сочинения, и высокая поэзия… На Бежицком стальзаводе разливал сталь, слесарил, трудился кокильщиком на заливке металла. Затем - Брянский химический завод: транспортировщик (он же грузчик). Но в 90-х годах завод танком проутюжила конверсия. Сокращения. А тут как раз здесь литейный кооператив возник. Говорит: «Это уже как бы начало бизнеса было». Пришли сюда люди, которые хотели работать. Сами крутились, искали заказы. Но и это дело заглохло. Точнее, его задушили. Потому что зарабатывали кооператоры больше, чем директор предприятия, а «литейка», собранная из одних «штрафников» (любителей Бахуса и прочих ненадежных элементов), стала рентабельнее в сотни раз. Ну как такое терпеть?



310 ДОЛЛАРОВ

Но я не случайно упомянул о ручищах Петренко. Подковы, конечно, они не разгибали, но с кирпичом подружились. Параллельно с работой в кооперативе приобрел Сергей Владимирович еще одну профессию - каменщика. Словно чувствовал: пригодится. В поисках работы в разные строительные организации обращался. Строил дома (кстати, и свой тоже), дачи… Даже, говорит, замки приходилось возводить. Но его бригаду, жаждущую более сытных горбушек, «проглотила» Москва. Безработный...



Помощь пришла, откуда не ждал. От американцев, спонсировавших строительство в Сельцо баптистского храма. На кухонном столе у Петренко, по его признанию, тогда не было даже супа. Нанялся было к одному предпринимателю продавать на рынке кожаные куртки, да за девятнадцать дней не продал ни одной. К счастью, жена знала английский. За неделю работы переводчиком американцы заплатили ей 310 долларов. И Петренко уже знал, что с ними делать.



Отправился в Москву, в «Лужники». Накупил обуви. И стал работать на себя. Через год, изучив конъюнктуру рынка, поехал в Турцию. Затем - в Италию. Несколько лет «челночил» на перекладных, скрываясь и от мафии, и от рекетиров. Разорялся неоднократно: на таможне трижды конфисковывали товар, а деньги ведь брались под бешеные проценты. Приходилось рисковать всем. Жил, как на вулкане.



БЕДУ КОЖЕЙ ПОЧУВСТВОВАЛ

Прошу вспомнить самый драматический случай из той поры. Задумывается. «Да их много было…» И рассказал один. Приехал впервые в Турцию. Куда идти, не знает. Тут подходят смуглые мужики: «Хочешь подешевле?» Привели к какому-то зданию, стали подниматься на шестой этаж… На четвертом Петренко почуял неладное (это чутье служба в милиции - был и такой этап в жизни - выработала, опасность даже кожей чувствует): за спиной «приклеились» двое. А у него деньги чужие, вокруг тела обмотаны. Рванулся вниз, все сметая на пути. «Неужто турки?» - спрашиваю. «Какой там! Кавказская банда. Турки за русских задушат».



И «ЦАРЬ-МЯСО» ПОБЕДИЛ

Своя первая торговая точка появилась у него так. Приметил в городе заброшенное помещение. И подал заявку на открытие стационарного магазинчика. Рассудил: это понадежнее, чем рынок с его «сюрпризами». Был закрытый аукцион на право пятилетней аренды, со многими участниками (среди них и «Царь-мясо»). А победил Петренко. Одолел конкурентов, признается, большими деньгами (хотя, добавляет, если бы знать, можно было бы и не разбрасываться: соперники явно поскупились). Откуда же денежки? И тут Сергей Владимирович снова удивил. Оказывается, не дремал, параллельно с основным бизнесом как-то ухитрялся перегонять машины из Турции и сдавать их в московские автосалоны.



На пике торговой деятельности у него было уже три магазина.



ЯЙЦА - ПО КОРЗИНАМ

В последнее время Брянское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» активно выступает против засилья в области сетевиков, «убивающих» малый торговый бизнес. Их губительное воздействие испытал на себе и Сергей Владимирович. Как тут выживешь, когда в городе с населением полтора десятка тысяч человек четыре «Магнита», две «Пятерочки», да еще «Свенская ярмарка»? Складывать яйца в одну корзину равносильно самоубийству. Вот и открыл вместе с сыном Алексеем автомойку. Землю сначала арендовали, потом купили. Спасибо «ОПОРЕ РОССИИ», сумела добиться принятия 159-го федерального закона, дающего право арендатору приобретать арендуемые площади в приоритетном порядке. Выкупил и все свои торговые точки. Средств не хватало, но опять же спасибо областному фонду микрозайма, директор которого, В.А.Емельянов, тоже член «ОПОРЫ РОССИИ».



С этим фондом связывает Сергей Владимирович надежды и на дальнейшее развитие бизнеса. Мойка, говорит, - занятие очень узкопрофильное, крайне зависимое от разных факторов, а потому низкорентабельное. Один из таких факторов громко заявил о себе во время нашей беседы: стеной обрушился ливень, клиентов - ноль. Поэтому курс сейчас - на создание полноценного автосервиса. Взяли кредит, приобретают оборудование. Правда, есть подводные течения. Официальных конкурентов у Петренко - единицы, жить можно. Но в городе немало частных гаражей, под крышами которых ушлые ребята промышляют подобными услугами. Тем не менее, волков бояться -в лес не ходить.



СЕТЕВИКИ, ПОТЕСНИТЕСЬ!

А что же торговля, неужто окончательный развод? «Ситуация изменится - будем развивать», - поясняет Петренко. У него есть свой «рецепт» борьбы с экспансией сетей: государственное, законодательное регулирование их деятельности. Рассказал, как конкретно можно это осуществить (но это уже тема для отдельного разговора). Пока же, говорит с сожалением, сетевики доминируют. Один из примеров: участок по соседству со школой, где можно было бы построить школьный стадион, теперь занимает супермаркет. Кто-то, возможно, скажет: «А что плохого в этих сетях? Бюджет нищий пополнят, детскую площадку построят, песочницы соорудят… Не то, что мелкий предприниматель, который, в лучшем случае, сделает у своей торговой точки красивые ступеньки и уложит плитку». Не тот подход! Вот и Президент страны на днях вновь подчеркнул важность развития малого бизнеса.



Приводит мне Петренко пример дальновидной политики. В свое время в Москве «выбили» все магазины шаговой доступности. И активисты «ОПОРЫ РОССИИ» провели необычную акцию под названием: «На улице - минус 30, до магазина - километр». Теперь в столице дают дотации для открытия таких магазинчиков.



ДРАКОНОВСКИЙ НАЛОГ

Так охарактеризовал Сергей Владимирович налог на недвижимость, выплачиваемый предпринимателями. Во-первых, огульно были оценены помещения. Его автомойка - по сути, большой гараж, стоит, по заключению оценщиков, почти восемь миллионов рублей. Два процента с этой суммы - это 160 тысяч рублей. Приходится судиться. Раньше была одна проблема: невозможность получить кредит, потому что нужен залог в виде недвижимости. Теперь другая: недвижимость имеется, но налог «раздевает», мешает развиваться. Считает: это неправильный подход государства.

А тут, убежден Петренко, не надо быть академиком, придумывать что-то. В мире все уже придумано. Вот сейчас бизнес в Египте бурно развивается. Потому что десятилетние налоговые каникулы. «А у нас только делят: субсидии, гранты… Лучше бы просто не мешали, а средства эти направляли на социальные нужды».



ДЕДУШКИНА КАССА

А это уже о другой болячке, являющейся предметом особого внимания «ОПОРЫ РОССИИ». Речь о внедрении онлайн-касс, которые тоже раздевают малый бизнес, а то и загоняют его в могилу. Рассказал Петренко случай. Заходит как-то в Турции к здешнему коллеге: «А где у вас кассовый аппарат?» Тот указывает под стеллаж. Стоит там, весь пыльный. «Дедушкин», - поясняет турок. Петренко чуть не ахнул: это ж надо, сколько лет служит!



Возмущается: « У нас же продолжительность жизни кассового аппарата - семь лет. Самолеты, источники повышенной опасности, летают по двадцать лет, машины и по 70 могут ездить. А кассовый аппарат через семь лет ты должен уничтожить и купить новый. У меня двадцать их стояло в подвале. Я думал: «Зачем они?» Плюс еще хранить всю их документацию нужно от трех до пяти лет. Вся комната до верха забита бумагами!»



ЧЕМ ДУША НАПОЛНЕНА

Во-первых, радостью: два сына у него, три внука, две внучки. Неизмеримое богатство! Во-вторых, творчеством. Литератором не стал, но то, чем на досуге занимается, почти из того же ряда. Фильмы снимает. Один - аж на Кубе. Рыбачит. Охотится.

А еще есть дела, за которые его многие благодарят. Вот в свое время обустроил вместе с такими же неравнодушными людьми купель у родника, что на берегу Десны. Вместе с местными «опоровцами» установил памятник на могиле пионера из Сельцовской школы №1 Лени Ватченко, расстрелянного фашистами.



Живет настоящим и будущим. Но иногда вспоминается прожитое, и накатывает ностальгия. Особенно - по той поре, когда работал грузчиком. Почему? «Молодой был, сильный, здоровый. Мы ж не простыми грузчиками были. Обеспечивали производство. По шестьдесят килограммов ящики на плечах таскали. Пораньше из дома убегал, чтобы захватить пустой вагон и загрузить его в одиночку. Обычно это делали втроем»…

…А книгу его буду ждать с нетерпением. Надеюсь, что напишет.





