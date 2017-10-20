Брянские социальные предпринимательницы стали экспертами СМЭФ

Успешно развивающиеся в Брянской области социальные проекты в сфере обслуживания лиц пенсионного возраста и инвалидов были представлены на секции «Социальное предпринимательство» на VI Славянском международном экономическом форуме. Среди них — проекты Светланы Макаровой и Ольги Пискуновой из брянской «ОПОРЫ РОССИИ».



Перспективы развития социального предпринимательства обсудили в рамках VI Славянского международного экономического форума участники тематического заседания «Технологические платформы и модели развития социального предпринимательства».



Социальное предпринимательство — это деятельность, направленная на решение или смягчение социальных проблем общества на условиях самоокупаемости и устойчивости. Тиражируемость опыта, изначально заложенная в концепции социального предпринимательства, позволяет быстро и эффективно расширять число предприятий, переносить подходы и идеи. Это сопровождается повышением компетентности социальных предпринимателей, их профессиональным ростом и вносит вклад в развитие человеческого капитала региона. Брянская область представила на заседании ряд успешно развивающихся социальных проектов в сфере обслуживания лиц пенсионного возраста и инвалидов, трудоустройства инвалидов, дополнительного образования детей. Среди представленных проектов — проекты членов Брянского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», руководителя АНО «Центр помощи пожилым людям и инвалидам «Мы вместе» Светланы Макаровой и генерального директора ООО «Мастерская «Ковчег» Ольги Пискуновой.



Обе они выступали в качестве экспертов на заседании. В ходе заседания эксперты и участники обсудили ряд значимых тем, связанных с перспективами развития социального предпринимательства, существующими механизмами поддержки социальных предпринимателей, эффективностью существующей инфраструктуры поддержки социального предпринимательства, созданием комфортных условий для развития новых моделей социального предпринимательства, возможностями использования on-line пространства социальным предпринимательством, лучшими практиками работы социальных предпринимателей стран славянского содружества.



Живой отклик участников тематического заседания вызвали темы установления общепринятых критериев того, какой бизнес можно считать социальным.



Эксперты тематического заседания ответили на весьма актуальные вопросы относительно перспектив развития социального предпринимательства, возможностей сотрудничества российских и белорусских предпринимателей, а также поиска источников финансирования социальных проектов.

В завершении тематического заседания участники пришли к выводу, что для качественного и количественного развития социального предпринимательства, необходимо тесное сотрудничество социального бизнеса с государственными организациями, властью на местах, инфраструктурой поддержки социального предпринимательства, научной средой, т.е. создание технологических платформ как формы кооперации и интегрирования в социальной сфере.