Делегация брянской «ОПОРЫ РОССИИ» приняла участие в VI Славянском экономическом форуме

Главной темой обсуждения стала интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада.

20 октября, в Брянске во дворце детского и юношеского спорта имени Юрия Гагарина состоялся VI Славянский международный экономический форум.

На него съехались больше 1,2 участников – представители органов власти и деловых кругов, эксперты из Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли ельхоза, Московской биржи, банков, руководители промышленных предприятий, ректоры вузов.

Главное инвестиционное событие года на Брянщине также посетили из Белоруссии, Молдавии, Сербии, Великобритании и Германии.

Брянское отделение общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ» на форуме представляла большая делегация во главе с председателем Виктором Гринкевичем.

Главным событием форума стало пленарное заседание. В рамках которого обсудили сразу несколько важных экономических вопросов. В первую очередь речь шла о переходе к более совершенному шестому технологическому укладу. Он подразумевает роботизацию промышленного и сельскохозяйственного производства в стране. Для этого нашей экономике необходимо сделать качественный «скачек» вперед. Потому что сейчас в стране большинство предприятий работает в четвертом экономическом укладе, а некоторые даже в третьем. Эксперты высказали свое мнение о том, как сделать этот переход плавным.

Острую дискуссию вызвало обсуждение возможностей для реализации продукции, способах взаимодействия между производителями и торговыми сетями. Большое внимание на пленарном заседании уделили и подготовке кадров для различных отраслей экономики и работе предприятий в условиях мировой конкуренции. Прозвучало предложение в следующий раз пригласить на форум инженеров и технологов предприятий, чтобы они могли обменяться опытом и лучше узнать продукцию, выпускаемую брянскими предприятиями.

Вторая часть форума была полностью посвящена работе круглых столов.