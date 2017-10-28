Брянское УФНС на публичных слушаниях отчиталось о сокращении выездных проверок вдвое

Количество выездных налоговых проверок в 2017 году в Брянской области сократилось почти в 2 раза — об этом объявлено на публичном обсуждении правоприменительной практики налоговых органов, в котором приняли участие представители брянской «ОПОРЫ РОССИИ».



Областная налоговая впервые провела публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов. Подобные публичные слушания проводят все контрольно-надзорные ведомства, но остальные их организуют по итогам квартала, а УФНС — по итогам девяти месяцев.



В мероприятии, кроме руководства УФНС, приняли участие представители региональных УФАС и УМВД, облпрокуратуры, регионального департамента экономического развития, БТПП, а также самые заинтересованные лица — представители бизнес-сообществ: бизнес-омбудсмен, представители регионального общественного движения «Поддержка и развития малого и среднего бизнеса Брянщины», Брянской гильдии промышленников и предпринимателей, региональных отделений общероссийских общественных организаций «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» и «ОПОРА РОССИИ». Брянское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» представлял его председатель, депутат областной Думы Виктор Гринкевич.



Согласно отчёту руководителя УФНС Андрея Маркелова, за девять месяцев налоговики дополнительно привлекли в бюджет в связи с представлением уточненных налоговых деклараций 142,3 млн. рублей (в 4,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Проведено более 286 тыс. камеральных налоговых проверок деклараций, нарушения были выявлены в 7,6% случаев. Сумма доначисленных платежей по результатам проверок составила 281,7 млн. рублей. Отказано в возмещении НДС на сумму 112,544 млн. рублей.



А вот количество выездных налоговых проверок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращено почти в 2 раза. При этом доначисления на одну выездную проверку выросли в 2,7 раза до 10,3 млн рублей.



В рамках публичных обсуждений были рассмотрены практика выявления схем уклонения от налогообложения в рамках выездного налогового контроля и решение проблемы легализации трудовых отношений, «обеление» заработной платы.



По итогам публичных обсуждений присутствующие заполнили анкеты. Большинство из них, в том числе и Виктор Гринкевич (по его собственному признанию) отметили важность открытости органов государственной власти и положительный опыт проведенного мероприятия.