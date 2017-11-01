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Брянский предприниматель Ольга Пискунова стала лауреатом премии «Бизнес-Успех»

Опубликовано Сегодня, 11:19

Брянский предприниматель Ольга Пискунова стала лауреатом премии «Бизнес-Успех»

27 октября в Смоленске в шестой раз прошел Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни». На нем выбрали победителей регионального финала национальной премии «Бизнес-Успех». В форуме приняли участие больше ста предпринимателей, представителей финансовых организаций, чиновников. Брянщину представляла большая делегация регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Брянский предприниматель Ольга Пискунова стала лауреатом премии «Бизнес-Успех»
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА – В ПРИОРИТЕТЕ 
Начался форум с приветствия губернатора Смоленской области Алексея Островского.
Глава региона рассказал о социально-экономическом развитии региона, успехах, которые удалось достичь Смоленщине за последние несколько лет, развитии инвестиционного климата в области.
- Для нас одним из приоритетных направлений является поддержка малого и среднего бизнеса – это двигатель экономики, - отметил Алексей Островский. - В этом году у нас создан региональный Центр поддержки предпринимательства, в области активно работает Фонд поддержки предпринимательства и Центр кластерного развития, введен новый статус приоритетного инвестиционного проекта Смоленской области. Мы приняли закон патентной системы налогообложения для предпринимателей, ввели так называемые «налоговые каникулы». Я благодарю представителей «ОПОРЫ РОССИИ», Агентства стратегических инициатив и Общественной палаты за то, что вместе с нами продолжают участвовать в работе - в этом взаимодействии залог нашего общего успеха.
Вице-президент «ОПРЫ РОССИИ» по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями Азат Газизов отметил значимость проводимого форума.
- Там, где работают предприниматели, они создают вокруг особую территорию жизни, - сказал Азат Газизов. - Это и новые рабочие места, и новые производства. Благодаря этому удается удержать на местах молодежь, предпринимательство дает стимул для социально-значимого развития территорий. Нужно создавать такие условия для предпринимателей, чтобы они хотели расти - как на региональном уровне, так и в федеральном масштабе. В этом смысле важна именно муниципальная поддержка и взаимодействие муниципалитетов и бизнеса. Нынешний форум и премия «Бизнес-Успех» - это популяризация предпринимательства, а муниципалитет является той самой базой, которая создает комфортные условия для бизнеса.


ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
После церемонии открытия форума стартовал открытый региональный этап национальной премии «Бизнес-Успех». Предприниматели представили свои бизнес-проекты в шести номинациях: «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева», «Лучший экспортный проект», «Лучший производственный проект», «ЗОЖ» и «Лучший созидательный проект» - именно в ней свой бизнес представила председатель комитета по социальному предпринимательству брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Ольга Пискунова. Ольга Владимировна рассказала о работе с детьми с особенностями развития, о продукции, которую выпускает ее мастерская «Ковчег», об успехах, которых удалось добиться. Голосованием на сайте премии выбирали также победителя в номинации «Народный предприниматель».

Брянский предприниматель Ольга Пискунова стала лауреатом премии «Бизнес-Успех»
В рамках форума прошли тематические сессии и круглые столы. Для представителей муниципальных администраций состоялся отдельный мастер-класс «Система закупок муниципального уровня. Лучшие практики». Его участники смогли обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы закупочной деятельности и получить персональные рекомендации.
В рамках круглого стола «Традиционные российские ценности в предпринимательстве: история и современность» речь шла о ключевых ценностях в работе бизнесменов. В качестве эксперта на нем выступила Ольга Пискунова. Она рассказала о методах и подходах, которые использует в работе с особенными детьми.
На мастер-классах предприниматели узнали о правилах успешного выступления для привлечения СМИ и инвесторов, открыли секреты способов победы в тендерах. Участников проконсультировали по работе в системе закупок и рассказали о базовых компетенциях работы на электронной площадке в качестве поставщиков. На одном из круглых столов также обсудили меры господдержки для малого и среднего бизнеса.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Главным событием второй части форума стала пленарная сессия «Территория бизнеса – территория жизни», модератором которой выступил телеведущий Роман Плюсов. На заседании обсудили актуальные вопросы развития малого и среднего предпринимательства. Речь также шла о бизнес-настроении в обществе. По оценкам экспертов за последнее время в регионах заметен рост деловой активности.
По словам Азата Газизова, в обществе в последнее время также прослеживается тенденция, когда власти не только слушают малый и средний бизнес, но и совместно решают проблемы.
Завершилось заседание награждением победителей Национальной премии «Бизнес-Успех».
В номинации «Лучший созидательный проект» победила Ольга Пискунова. Вместе с дипломом участника конкурса, ей вручили приз – статуэтку «Золотой домкрат», подарочный сертификат на оценку бухгалтерских рисков, полезную бизнес-литературу и подарочные карты. Заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по ценностно-ориентированному предпринимательству Владислав Жукович поздравил победительницу и вручил ей сертификат на участие в акселерационной программе «Бизнес-Успех».
- Приятно, что предприниматели не только заботятся о прибыли, но и помогают социализироваться людям с особенностями развития, - сказал Владислав Жукович. – Благодаря этому у нас продолжаются традиции меценатства.
- Для меня победа стала большой неожиданностью, - призналась Ольга Пискунова. – Спасибо жюри, что обратили внимание на мой бизнес. Спасибо моей команде, которая поддерживает меня, дает силы двигаться дальше. Нам было непросто, но мы прошли этот тернистый путь. Впереди у нас много планов, мы купили новое здание, где разместится столярная мастерская, планируем выпускать дневник учащегося Брянской области. Надеемся, что у нас все получится!

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