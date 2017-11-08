В брянской «ОПОРЕ РОССИИ» обсудили противодействие местных предпринимателей федеральным торговым сетям

На площадке Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 2 ноября прошло совещание комитета по торговле.



В нем приняли участие представители брянских торговых сетей, руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Брянской области Сергей Ведерников, председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич, советник отдела потребительского рынка и услуг регионального правительства Ольга Головачева.



На встрече речь шла о способах противостояния местного ритейла крупным федеральным торговым сетям, которые активно расширяют зону своего присутствия в нашем регионе.



По прогнозам руководителя комитета по торговле брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Леонида Вольпера, в ближайшие несколько лет такая агрессивная политика федеральных ритейлеров может пагубно сказаться на местных предпринимателях. А в долгосрочной перспективе – и вовсе поставить крест на брянском мелком и среднем бизнесе.

На совещании обсудили возможные пути недопущения этой ситуации. Так, глава антимонопольного ведомства Сергей Ведерников рассказал о том, что по этой теме говорит антимонопольное законодательство. А также о различных формах совместного взаимодействия предпринимателей.



Представитель областного правительства Ольга Головачева проконсультировала о сотрудничестве брянских производителей и продавцов.



После бурного обсуждения предприниматели сошлись на том, что для успешного противостояния федеральному ритейлу, местным сетевикам необходимо объединиться.



- Чтобы решить эту проблему, нужна не борьба с федеральными торговыми сетями, а разумный экономический подход, - подытожил Виктор Гринкевич. – Выходов из этой ситуации несколько, в том числе создание товарно-сырьевой биржи и создание ассоциации. При этом нужно четко понимать, как оставшись самостоятельными экономическими и юридическими субъектами, выступить единым фронтом.