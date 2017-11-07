Представители Брянского отделения «ОПОРА РОССИИ» приняли участие в публичных слушаниях Государственной инспекции труда Брянской области

25 октября в Брянске прошли публичные слушания по правоприменительной практике соблюдения обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в которых приняли участие представители Брянского отделения «ОПОРА РОССИИ».



В соответствии с Концепцией повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на период 2015-2020 год, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 5 июня 2015 года №1028-р и в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также в целях предупреждения нарушения обязательных требований трудового законодательства Государственной инспекцией труда в Брянской области 25 октября 2017 года проведено публичное мероприятие по анализу правоприменительной практики.



С докладом по вопросу повестки дня выступил руководитель Государственной инспекции труда в Брянской области В.И. Васильев.



В работе совещания приняли участие представители прокуратуры Брянской области, Федерации профсоюзов Брянской области, Брянской торгово-промышленной палаты, Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», должностные лица муниципальных образований Брянской области, представители организаций, представители объединений работодателей и предпринимателей.



В заключение мероприятия заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Брянской области И.Н. Васильцова и прокурор отдела прокуратуры Брянской области А.П. Лямцев ответили на вопросы по наиболее актуальным проблемам трудового законодательства.