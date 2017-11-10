В Брянске обсудили развитие социального предпринимательства в регионе

Участником дискуссии стали представители регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ольга Пискунова и Светлана Макарова.



9 по 11 ноября в Брянском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте прошла XII международная научно-практическая конференция «Традиции и инновации в государственном и муниципальном управлении: актуальные вопросы региональной безопасности».

Дискуссионная площадка была организована при содействии Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор».

К участию в дискуссии были привлечены социально-ориентированные предприниматели Брянской области, а также представители социально-ориентированных некоммерческих организаций Брянской области.



В рамках форума работали сразу четыре больших дискуссионных площадки. Одной из них стала сессия «Социальные стартапы: как инвестировать в добро?» Эту площадку организовали при содействии Центра инноваций социальной сферы Брянского областного бизнес-инкубатора. В обсуждении приняли участие социально-ориентированные предприниматели Брянской области, а также представители социально-ориентированных некоммерческих организаций региона, в том числе представители Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», председатель комитета по социальному предпринимательству Ольга Пискунова и Светлана Макарова.



Дискуссионная сессия началась с фильма-презентации «Социальное предпринимательство Брянской области», в котором были представлены лучшие социальные практики Брянской области.



Присутствующие социальные предприниматели, входящие в реестр центра инноваций социальной сферы, рассказали о своих социальных проектах, достижениях и сложностях, возникающих в их работе. Ольга Пискунова рассказала о работе своей «Мастерской «Ковчег», а Светлана Макарова о своем Доме милосердия для пожилых людей и инвалидов.



По результатам дискуссии были сформулированы рекомендации в сфере социального предпринимательства. В частности на федеральном уровне участники дискуссии предложили принять Федеральный Закон о социальном предпринимательстве. Чтобы сформулировать четкие критерии, позволяющих разграничить деятельность социальных предпринимателей и коммерческих и некоммерческих организаций, занятых в социальной сфере. А также определить организационно-правовой статус социальных предпринимателей. Разработать простую процедуру сертификации или лицензирования социальных предпринимателей. Сформировать правовые механизмы поддержки заемного финансирования и программ кредитования социальных предпринимателей.

На региональном уровне предложили сократить число административных процедур при участии в конкурсах на получение грантовых субсидий и преференций для социальных предпринимателей-инвалидов. Создать региональную программу грантовой поддержки социальных предпринимателей-инвалидов. Определить приоритетные направления развития социального предпринимательства для создания дорожной карты развития социального предпринимательства в регионе. Привлекать частные инвестиции в развитие социального предпринимательства. И организовать постоянно действующую переговорную площадку по социальному предпринимательству.



Эти и другие предложения участники сессии адресовали местным органам исполнительной власти, научному и бизнес-сообществу для эффективного решения актуальных социальных проблем в регионе.