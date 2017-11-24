Брянское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики органов надзорной деятельности ГУ МЧС России по Брянской области
В рамках выполнения мероприятий паспорта приоритетного проекта «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России», а также реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 15 ноября 2017 года состоялось публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Главного управления МЧС России по Брянской области.
В совещании приняли участие заместитель председателя Брянского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Игорь Пискунов, сотрудники структурных подразделений Главного управления МЧС России по Брянской области, осуществляющие контрольно-надзорную деятельность, предпринимательское сообщество, а также представители органов исполнительной власти Брянской области, общероссийских общественных объединений предпринимателей и других заинтересованных организаций.
Новости регионов
24 Ноября, 2017
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В рамках выполнения мероприятий паспорта приоритетного проекта «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России», а также реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 15 ноября 2017 года состоялось публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Главного управления МЧС России по Брянской области.
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