Брянская «ОПОРА РОССИИ» и региональное управление ФАС подписали соглашение о сотрудничестве

24 ноября в Брянском региональном отделении общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» прошла встреча с руководителем областного УФАС Сергеем Ведерниковым и бизнес омбудсменом Павлом Адасиковым.



Модератором заседания выступил председатель областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич.



Сергей Ведерников рассказал предпринимателям о том, как служба борется с нарушениями антимонопольного законодательства в сфере IT-технологий. В частности, руководитель УФАС по Брянской области отметил, что даже крупные международные компании, ведущие свой бизнес в интернете, и имеющие представительства в нашей стране, несут ответственность за несоблюдение российских законов. И по решению судов выплачивают многомиллионные штрафы. Кроме того, Сергей Ведерников призвал брянских предпринимателей, активнее обращаться в антимонопольную службу, если они заметили нарушения закона. И заверил, что готов проконсультировать бизнесменов по любому вопросу, касающемуся антимонопольного законодательства.



Павел Адасиков рассказал о том, как в нашем регионе реализуется переход на уплату налога на недвижимость по кадастровой стоимости. В ближайшее время на сайте уполномоченного по правам предпринимателей будет опубликован перечень объектов недвижимости, за которые нужно будет уплатить налог по кадастровой стоимости. Кроме того, была речь зашла о введении с 1 января будущего года электронной системы сертификации «Меркурий». Сейчас идет работа о переносе сроков введения этой системы на июнь.



В завершении встречи Сергей Ведерников и Виктор Гринкевич подписали соглашение о сотрудничестве между УФАС по Брянской области и региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ».



- Надеюсь это соглашение будет носить не рамочный характер, - отметил в заключении Сергей Ведерников. - А будет наполнено реальными действиями.