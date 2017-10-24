АНОНС: Вебинар «Как малому бизнесу начать применять онлайн-кассы?»

Уважаемые предприниматели!



20 декабря в 10.00 по московскому времени «ОПОРА РОССИИ» совместно с СКБ Контур проводит вебинар «Как малому бизнесу начать применять онлайн-кассы?». В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:



• итоги перехода на онлайн-кассы в 2017 году;

• какие категории бизнеса подключаются в 2018 году;

• применение ККТ по новым правилам;

• требования к ККТ, модернизация чековых принтеров;

• условия использования фискальных накопителей;

• порядок выдачи чеков и бланков строгой отчетности;

• штрафы и санкции при нарушениях.



Для участия в вебинаре необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.