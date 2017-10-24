АНОНС: Вебинар «Как малому бизнесу начать применять онлайн-кассы?»
Уважаемые предприниматели!
20 декабря в 10.00 по московскому времени «ОПОРА РОССИИ» совместно с СКБ Контур проводит вебинар «Как малому бизнесу начать применять онлайн-кассы?». В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• итоги перехода на онлайн-кассы в 2017 году;
• какие категории бизнеса подключаются в 2018 году;
• применение ККТ по новым правилам;
• требования к ККТ, модернизация чековых принтеров;
• условия использования фискальных накопителей;
• порядок выдачи чеков и бланков строгой отчетности;
• штрафы и санкции при нарушениях.
Для участия в вебинаре необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.
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20 декабря в 10.00 по московскому времени «ОПОРА РОССИИ» совместно с СКБ Контур проводит вебинар «Как малому бизнесу начать применять онлайн-кассы?».
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