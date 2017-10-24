Китайское притяжение

Члены «ОПОРЫ РОССИИ» Леонид Вольпер, Игорь Картушин, Константин Базыкин (Брянск) и Олег Кострица (Клетня) в составе многочисленной российской делегации, в которую входили представители бизнеса, образования, культуры и спорта, побывали с недельным визитом в Китае. Предложение совершить эту поездку в рамках развития разностороннего сотрудничества двух стран поступило им от Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Не случайно. Они лидеры в предпринимательском движении.

О своих впечатлениях от пребывания на китайской земле Л. Вольпер и О. Кострица рассказали нашему корреспонденту. Оба возглавляют местные отделения БРО «ОПОРЫ РОССИИ», а Леонид Викторович к тому же еще и комитет по торговле областной организации.

Леонид ВОЛЬПЕР: «НАМ ЕСТЬ, ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ»

— Много слышал про Китай. А когда увидел, в хорошем смысле позавидовал. Китайцы могут гордиться своей страной. Мы побывали в двух городах: Пекине и Ухане (он примерно в двух тысячах километров от столицы). Это громадные строительные площадки, на которых как грибы растут с невероятной скоростью различные объекты. У китайцев в ходу выражение: «Если человека можно родить за девять месяцев, то дом нужно строить быстрее».

Всегда, когда приезжаю в нашу столицу, поражаюсь Москва-Сити. А в Китае сплошь все — Москва-Сити! В Пекине строят деловой центр высотой 540 метров. В Ухане — 630 метров. Там сносят 10 — 14-этажные жилые дома, которые считают морально устаревшими (но в них можно жить еще десятки лет), и возводят 40 — 50-этажные.

Готовясь к поездке, думал: что мне нужно, как предпринимателю? Основной вид бизнеса — торговля. Но уже ухожу от продуктов питания к товарам народного потребления. Для нас организовывали встречи с бизнесменами. Однако связи с ними, как убедился, лучше заводить на выставках. На них китайцы буквально лезут.

Из нашей делегации практически все, кто хотел, себя презентовали. И я в том числе: по торговле и спортивному направлению. В «Варяге» мы развиваем 20 видов спорта, есть что показать. В том числе бальные танцы. Уже чемпионы мира и наши тренеры, и воспитанники — они были в этом году в Китае. И сами китайцы к нам дважды приезжали на тренировочные сборы. В феврале вновь приедут, человек двадцать. Мой рассказ о «Варяге» вызвал неподдельный интерес. И не только у бизнесменов. Ко мне подошла женщина: «У меня мальчик, ему восемь лет, занимается бальными танцами. Можно он тоже к вам приедет? У вас сильные танцоры». Я был ошарашен: настолько приятно такое услышать! «Приезжайте, конечно, будем рады».

Китайцев все больше в наш город приезжает. И денег все больше здесь оставляют. Они вообще восторженные люди. Есть возможность расширить с ними контакты. Планируем использовать потенциал центра китайской медицины «Тибет», который действует в Новозыбкове. Уже решаем вопрос с получением лицензии: иглоукалывание, массаж, прижигания сигарами… Во время встречи с бизнесменами Поднебесной я упомянул о «наших» китайцах — они летом у нас работали, о чудесах (по нашим меркам), которые творят. А как иначе назвать? Ребенок пять лет молчал, а тут вдруг заговорил. Ко мне подъехала на инвалидной коляске девушка, бывшая спортсменка. Травму, приведшую к парализации, получила в результате прыжка в воду с трамплина. «Можно к вам на лечение?» Удивляюсь: «У вас же свои специалисты есть, зачем так далеко ехать?» Она: «Я хочу к вам».

К чему веду? Вроде бы все китайцы «прошаренные» до невозможности, нашпигованные всяческой информацией — даже старушки сидят в сетях. Но кое-какие вещи для них стали откровением.

После знакомства с Поднебесной сделал вывод: там интересно вести бизнес. Просто денежные реки! Пример. Сам я по ночным клубам не ходил, но члены нашей делегации бывали. Рассказали: познакомились в Ухане с хозяином такого заведения. Тридцать лет, русский, из Питера. За два года открыл тридцать клубов! Вот так: у нас закрываются, а у них открываются. Любая услуга становится востребованной.

Была еще мысль привлечь инвестора. В принципе, можно и в этом направлении поработать. Потому что сами китайцы с гордостью говорят: «У нас денег много. Нам теперь нужны мозги». Хотя у самих — еще те мозги! Я попытался кое-какие связи по поставкам текстиля и детских товаров завести. Но узнал: там свою промышленность выносят за пределы страны — в Узбекистан, Казахстан, Индию… Футболки и трусы уже узбеки шьют. Для чего выносят? Это достойно уважения. Китайцы мыслят конкретными категориями. Три года назад на съезде КПК сказали: наши люди должны жить хорошо. Сказано — сделано. Тогда наемные рабочие зарабатывали, в пересчете на рубли, по 15 — 20 тысяч, а сейчас — по 80 — 90 тысяч. Поэтому уже нет той дешевой силы. А средняя пенсия — 500 долларов. В Пекине и того выше: 700. При том, что цены на продукты, промышленные и прочие товары ниже, чем у нас.

В Китае самый медленный поезд движется со скоростью 450 км в час, а мы гордимся «Сапсаном», который разгоняется до двухсот. А какие автодороги! Посмотрел, как их строят: полутораметровая песчано-щебеночная подушка, затем бетонная плита толщиной 30 см, армированная прутом 22 — 24 мм, и только по ней — десятисантиметровый слой асфальтобетона. В Ухане на улицах не увидел ни одного светофора, машины проносятся без остановки, потому что пересечения трех — четырехуровневые. Под развязками — скверы. Всюду подземные переходы. Дворы не асфальтируют, там парки, а автомобили — под землей. Можно долго рассказывать. Конечно, проблемы существуют, но их решают. Потому что думают о людях.

Не знаю, как назвать сложившийся там строй: то ли социальный капитализм, то ли капиталистический социализм. Повсюду портреты классиков марксизма-ленинизма и собственных лидеров, начиная с Мао Цзэдуна. А ведь на месте китайцев могли быть мы. Но я не смакую нашу отсталость. Наоборот, заряжаюсь и думаю, как этот заряд конструктивно использовать. Только бы еще условия для нас, предпринимателей, были созданы, как в Китае.

Олег КОСТРИЦА: «УЧИТЬСЯ У СОСЕДЕЙ»

— С 1991 года у меня было три загранпаспорта, но ни разу никуда не удалось съездить. Китай стоял на первом месте по определенным соображениям. Во-первых, экономика развивается стремительно. А во-вторых, там сохранили социализм. Потому, когда в региональном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» предложили туда поехать, с радостью согласился.

Впечатления — колоссальные. Это не значит, что там все идеально. У них есть трущобы. В Ухане возле супермаркета довелось видеть лежащих в спальных мешках людей. Но все это несопоставимо с тем, чего они добились. Мы посетили одну из деревень. Численность населения — 12 тысяч человек. Как в Клетне. Какой там потрясающий парк на площади 50 гектаров! С цветами, со свободно живущими зверушками! Люди прогуливаются, кормят их, получают удовольствие.

Конечно, меня в первую очередь интересовал бизнес. Контраст с тем, что у нас, разительный. У китайцев очень быстро идет процесс освоения чего-то нового. Потому что нет такого заскорузлого чиновничьего механизма, тормозящего развитие экономики, как в России. Наши переводчики рассказывали нам, что на первом месте в стране по степени влияния и уважения — руководители партии, а на втором — предприниматели. Чиновник не прессует бизнес, между ними доверительные отношения. Государство видит в предпринимательстве основную движущую силу и не боится вкладывать в него финансовые средства. Кредит — под пять процентов «вкруговую». Для крупного бизнеса еще ниже: до одного процента. Если хочешь начать свое дело, тебе определяют опытного наставника, который поможет в разработке бизнес-проекта. Пойдет — хорошо. Не получится — тебя не станут гнобить, требуя возврата денег. То, что уже сделал, безболезненно передадут другому. А ты определяйся, чем заниматься.

Удивительно: я не заметил на улицах в рабочее время по-пижонски разгуливающих людей. Все трудятся. Создание рабочих мест, подготовка профессиональных кадров — политика государства. В одном учебном заведении увидел большой корпус с самым современным оборудованием. Для подготовки студентов и учащихся. Модернизация техники производится постоянно с участием самих студентов. Пользоваться станками можно без всякой аренды: приходи и работай. И такое повсеместно.

В моем представлении Китай — это большая копировальная машина. Копир 3Д. Причем не просто какие-то фигурки отливают. Уже панельные дома строят с помощью 3Д. Собирают со всего мира прогрессивные технологии. Нас свозили на крупный автозавод. Мужской коллектив, всем парням до 25 лет. Выпускают автомобили различных компаний мира. А задействованный в производственном процессе автопоезд — российской разработки, которая почему-то в России не пригодилась. Утерли нос.

В рамках визита у нас прошел «круглый стол» с китайскими коллегами: по пятнадцать человек с каждой стороны. Говорили о развитии партнерских отношений. Надо признать, что представителей Поднебесной в основном интересуют сырье, новейшие разработки и туго набитые карманы покупателей их продукции. Ничего другого им не нужно. Исключение разве что — авиация: в ней они пока не сильны. Чувствуешь себя в такой ситуации несколько униженным. Как в известном фильме: «За державу обидно». Это чувство испытал и когда хотели побывать на местном рынке. Интересовало, чем торгуют, что пользуется особым спросом. В моем представлении рынок — это своего рода барометр общества и экономики. Нам вежливо отказали. Почему — пусть каждый решает сам.

Каков же вывод из поездки? Нам нужно учиться и учиться у соседей. Приглашать их к себе. И не надо бояться, что они «захватят» у нас страну. У китайцев вполне четкая позиция: «Мы не военная держава. Мы торговая держава. Хотим торговой экспансией заниматься». Не научимся работать — будем деградировать. Этого нельзя допустить.