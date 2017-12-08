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В Дятьково состоялось открытие фирменного хрустального бутика ТМ "Мальцов"

Опубликовано Сегодня, 14:42

В Дятьково состоялось открытие фирменного хрустального бутика ТМ "Мальцов"

В городе Дятьково побывали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, а также Дмитрий Маликов - композитор, певец, продюсер, народный артист РФ, член Общественной палаты ЦФО.

Делегация гостей приняла участие в презентации проекта туристско-рекреационного кластера «Хрустальный город», посетила Музей хрусталя, храм «Неопалимая купина», побывала на хрустальном производстве ООО «Дятьковский хрустальный завод плюс», а также открыла фирменный бутик «Мальцов» - очередной объект туристско-рекреационного кластера «Хрустальный город». В нем представлена продукция практически единственного на сегодняшний день в России хрустального производства - предприятия народных художественных промыслов «ДХЗ плюс».

Также в числе гостей, принявших участие в мероприятиях, - представители руководства области и района, депутаты областной Думы Виктор Гринкевич и Виталий Минаков.

Увиденное произвело на всех сильное впечатление. О «Хрустальном городе» Виктор Гринкевич сказал так: «Реализация этого проекта станет событием даже не областного -- федерального значения».
В Дятьково состоялось открытие фирменного хрустального бутика ТМ "Мальцов"

В своем выступлении на открытии бутика «Мальцов» Сергей Авдеев, инвестор и генеральный директор концерна «Катюша», отметил: это - результат длительной, кропотливой работы, одной из составляющих которой стало изучение опыта ведущих европейских компаний. Сделан очень важный шаг по дальнейшему развитию хрустального производства, укреплению позиций предприятия как ведущего изготовителя хрустальных изделий в стране.

Высоко оценила выставленные в бутике шедевры Гульназ Кадырова: «Они могут украсить любую зарубежную выставку!»

В культурном шоке, по его признанию, оказался Дмитрий Маликов, который не просто посмотрел на то, как варят хрусталь, но и сам немного поработал у печи. «Я понял, насколько это тяжелый труд, и какие великие у вас мастера». Он предложил в перспективе совместно создать хрустальный рояль, что вызвало аплодисменты.

Почетный житель г. Дятьково Алексей Белый — в прошлом многолетний главный инженер, а затем технический директор хрустального завода, отметил заслугу С.А. Авдеева в возрождении на дятьковской земле ряда производств, ныне являющихся структурными звеньями концерна, и особенно — хрустального производства.

Предприятие, пережившее сложнейший период своей истории, продолжает развиваться. Здесь осваивают новые технологии декорирования хрусталя, уже сегодня красота изделий подчеркивается золотом, платиной, металлом. В планах – начать выпуск цветного хрусталя. И все самое красивое, что создано сегодня в ООО «ДХЗ плюс», представлено в новом бутике «Мальцов», ставшем еще одним объектом кластера и заметным, стильным украшением города.

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