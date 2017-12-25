Брянская «ОПОРА РОССИИ» и профсоюз работников малого и среднего бизнеса подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписано между Брянским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Брянской областной организацией Российского профсоюза работников малого и среднего предпринимательства.

Во вторник, 26 декабря на заседании Совета Брянского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» подписано соглашение о сотрудничестве с Брянской областной организацией Российского профсоюза малого и среднего предпринимательства. Документ подписали руководители организаций Виктор Гринкевич и Николай Шилин.

Приоритетными направлениями совместной работы станут борьба с коррупцией и притеснениями бизнеса. Первое совместное мероприятие намечено на первую декаду февраля.

Николай Шилин возглавляет Брянскую областную организацию Российского профсоюза малого и среднего предпринимательства с 2003 года. Её численность — 11 тысяч членов.

«ОПОРА РОССИИ» существует уже более 15 лет. Она была создана самими предпринимателями в столице и регионах и сегодня объединяет порядка 450 000 человек и около 110 отраслевых союзов и гильдий, имеет 85 региональных отделений и 10 зарубежных представительств.

В Брянской области сейчас действует более 42 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Число занятых в них составило почти 110 тыс. человек — более 35% от численности работников всех предприятий и организаций региона. Оборот брянских организаций малого и среднего бизнеса за год оценивается в 260 млрд. рублей.