Добро остается добром

Об Ираиде Евгеньевне Яшковой в Брянском региональном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» отзываются уважительно: «Одна из самых активных наших «опоровцев». Ранее нам доводилось накоротке видеться. И из мимолетных встреч с ней вынес я стойкое и солидарное с этим убеждение. Действительно, активная, да еще какая! Словно у человека внутри -- вечный двигатель. А еще на редкость инициативная, деловитая, неравнодушная… И по-женски обаятельная. Завидный набор человеческих качеств!

И вот новая встреча, уже обстоятельная, в ее офисе. За чашечкой ароматного чая-кофе со сладостями, с аппетитными пирожками собственной выпечки и соблазнительными яблочками. Гостеприимная хозяйка поясняет: «Муж выращивает». Повод особенный--юбилей. Когда узнал об этом, не поверил: «Неужели?!» Даже «похулиганил» в рифму: «Не верю, в паспорте описка! Сваляла Ваньку паспортистка!» Ираида Евгеньевна заразительно рассмеялась: «Нам всем в душе 18 лет».

ВЗЯЛ ЗА РУКУ И НЕ ОТПУСТИЛ

В школе была отличницей, но мама уговорила после восьми классов поступать в Дятьковский индустриальный техникум, на отделение «Эксплуатация автоматических устройств». Для кого-то, наверное, звучит, как волшебная музыка. Только не для Иры Титовой (такую тогда носила фамилию). И для ее учителей тоже. На решение любимицы отреагировали с недоумением, сожалением, ахами и охами. Поскольку прочили ей карьеру переводчика с английского, по этому предмету даже в олимпиадах участвовала.

А она окончила техникум и вновь удивила. Вышла замуж. В девятнадцать лет. История эта так и просится на развернутый рассказ, а может, и повесть. С будущим мужем жила по соседству. Но пути их никогда не пересекались. У него своя жизнь, у нее -- своя. Узелок завязался на проводах Владимира в армию, куда она пришла с подругой. Увидел он Ираиду, взял за руку и усадил рядом с собой. А потом из армии письма пошли. И каждое начиналось такими словами, что даже камень растает, не то, что девичье сердце. Не привожу их, потому что не знаю, как Ираида Евгеньевна отреагирует. А жаль. Хороший урок рыцарства был бы для нынешних парней. Чем на это можно было ответить? Только тем, чтобы полюбить самой. И в армию к нему приезжала. «Да у Вас, -- шучу, --прямо как в очень старой песне: «Мы жили по соседству, встречались просто так. Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как». В ответ -- тот же заливистый смех.

-- Себе рисовала совсем другие планы. Мечтала жить в большой городе, в квартире на 10-м или 12-м этаже… Но где родился, там и пригодился, -- рассказывает. -- Нисколько не жалею. Мой Владимир «приземлил» меня. Сразу же дочка родилась, через семь лет сын… У детей теперь свои семьи, дети. Мы с мужем вдвоем. Но скучать не приходится.

ПРОСТИ, ЖУРНАЛИСТИКА…

Между прочим, могла стать Ира Титова не только переводчиком, но и журналистом. Она--общественный корреспондент «Брянских фактов». И всякий раз, получая очередной материал, не перестаю удивляться ее профессионализму. Оказалось, уже в начальных классах отличалась. Как-то учительница говорит: «Дети, напишите сочинение о том, как вы провели новогодние каникулы». Иришкино сочинение в пример поставила. «Может быть, во мне был журналист, так сказать, скрытый талант?--смеется. -- Но не осуществилось».

Почему -- был? То, что Богом дано, никуда не исчезает. И писательская жилка имеется. В шестнадцать лет рассказ сочинила, со своими рисунками к нему. Но положила в долгий ящик. На десятилетия. Недавно решилась показать его руководителю женского клуба «Берегиня» Татьяне Ивановне Козловой. Она: «Ирка, это ты написала?! Не верю! В шестнадцать лет -- такие мысли?!» Даже чуток обидела: «Татьяна Ивановна, мне что--поклясться?» Теперь, с высоты прожитых лет, и сама удивляется тому, как мыслила тогда.

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО-СВОБОДА

Думаю, автора осведомленные читатели не упрекнут в плагиате (был когда-то очень популярным фильм режиссера Витаутаса Жалакявичусас таким названием). Но эти слова как нельзя лучше объясняют пируэт, произошедший в судьбе Ираиды Яшковой в дальнейшем. Полученный диплом «привязывал» к промышленному производству. А на нее даже вид проходной нагонял тоску. «Я свободный человек, не терплю каких-то рамок, напора», -- объясняет. И добавляет: «Мне кажется, хлебную корку буду грызть, но не пойду туда работать». Поэтому опускаю ту часть биографии, которая связана с ее непродолжительной деятельностью на заводе.

А следующий этап -- комбинат бытового обслуживания. Поиграла там ею судьба! Работала бухгалтером. А когда сын родился, выдали ей на руки трудовую книжку с записью: «Уволена в связи с реорганизацией предприятия». За бортом с младенцем на руках…

Написала статью в дятьковскую районку «Кто защитит женщину-мать?» Через газету получила разъяснение юриста: нарушена такая-то статья КЗОТ. Да что толку? Биржа…То душевное состояние не описать никакими словами. И вдруг ей предлагают стать … главным бухгалтером! И где? В родном КБО, в так называемом резиновом цехе, выпускавшем галоши и сапожки. «Да я же ничего не знаю, не смогу…» -- «Не волнуйся, научишься».

Через несколько лет комбинат обанкротила нагрянувшая коммерциализация торговли и бытового обслуживания. В чужие руки перешла котельная, вырабатывающая производственный пар. Без него выпуск продукции невозможен. Новый собственник «душил» изощренно. Так накручивал цену Гигакалории, что было практически невозможно расплачиваться. И тогда пришла долгожданная свобода, о которой так всегда мечтала Ираида Евгеньевна. Но какая!..

ПРОБИТЬ ЛБОМ СТЕНУ

Повсеместно стали появляться ларечки. Ее руководитель и вовсе магазин открыл. «А почему я не могу?» -- у самой себя спросила Яшкова. Вопрос актуальнее некуда. К тому времени у мужа были частые простои на заводе. Ездил в Москву на шабашку. И в голове у Ираиды Евгеньевны стала раскручиваться возникшая идея. Место приглядела для ларечка, который еще нужно было купить. И молилась Богу, чтобы помог. Только на него уповала. Больше помощи ни от кого не ждала. За шесть тысяч рублей купила ларек у одного предпринимателя. Встал вопрос по земле. Как ее выбивала, это отдельная история. По определению Ираиды Евгеньевны, ужасная. Пробивала лбом стену. Полгода подводила к ларьку электричество. «Это было просто невыносимо! Можно сказать, подвиг совершила».На закуп товаров 200 долларов одолжила подруга, 200 -- друг мужа. «Мы этих людей глубоко уважаем», -- не скрывает чувств.

Но на этом злоключения не закончились. Приняла на работу человека--алкоголик. А однажды в пять утра звонок: «Ларек обокрали». Стены из тонкого металла, этим и воспользовались. А сколько перенесла всевозможных проверок! «Было столько всего за семнадцать лет, что лучше не вспоминать» -- восклицает.

Все же еще один случай привела. Однажды подошел бандит: «Плати!» Она: «Не буду!» А в голове лихорадочно вертится: «Что делать, что делать?» Взяла телефонный справочник, открыла страницу, где прокуратура… «Некому нас было защищать, сами, как могли, изворачивались, чтобы выжить».

ПОКЛОН МАЛЕНЬКОМУ БИЗНЕСУ

Это не журналистский прием. Очень благодарна она своему бизнесу за то, что помог выучить сына. Учился он на платной основе в Брянском филиале Московского университета МВД. На занятия ездил каждый день из дома. Выдавала ему по 200 рублей: дорога в оба конца, перекусить. Даже если не было денег, голодными дети не оставались. В своем ларьке батон, пакет молока возьмет--уже можно жить.

Теперь -- все… Поклон этот прощальный. Неоднократно «ОПОРА РОССИИ» выступала против экспансии федеральных торговых сетей, убивающих малых конкурентов. Но призывы Президента РФ оказывать предпринимательству всемерную поддержку разбиваются о реалии -- золотые тельца сетевиков. Уходит в небытие и торговый бизнес Яшковой. Узнав об этом, покручинился вместе с Ираидой Евгеньевной. «А что же с ларечком? Продадите?» -- спрашиваю. «Нет, -- отвечает, -- отвезем на свой огород, будем в нем кур держать». Вот это поворот! Дабы смягчить ситуацию, шучу: «Да Ваши куры при входе в такие хоромы должны будут вычищать лапы и кланяться!» И вновь -- заразительный смех.

Рассказала кстати, как рождалось название (очень поэтичное!) ее торговой точки: «Журавлик». Очень долго, трудно рождалось. Опять Бога просила помочь. И пришла идея. В названии зашифрованы имена родственников. И вот «Журавлик» улетает, унося те имена. «Но теперь у меня другое в голове крутится, -- спохватывается. --Уже название придумываю. В нем тоже зашифрованы наши имена. Приглашу вас на открытие». Ну, до чего же стойкий человек! О будущем деле мне по секрету поведала. Но раскрывать его пока не буду.

ПОЧЕМУ МЫ НЕ НОРВЕЖЦЫ?

А на какие же средства собирается существовать сейчас? Есть у Ираиды Евгеньевны еще один небольшой бизнес: бухгалтерские услуги. Цифры – стихия. Знает о бухгалтерии все. В городе, кроме нее, этим занимается лишь один человек, так что особой конкуренции нет. Приходят к ней по разным вопросам. Допустим, человек приобрел квартиру или платит за обучение ребенка -- нужно сделать налоговый вычет. Индивидуальные предприниматели обращаются: «Ирочка, не бросай нас, пожалуйста…» Вот реальная ситуация: у семьи две торговые точки, сельхозпродукция -- овощи, фрукты. Сетуют: «Нам некогда заниматься бумагами». Тут Яшкова --как «скорая помощь».

Хотя сама и такие же, как она, предприниматели тоже ох как нуждаются в «скорой помощи»! Слава Богу и «ОПОРЕ РОССИИ», что до 2019 года Президент РФ «заморозил» всеобщий переход на онлайн-кассы. «Как я со своими мизерными доходами могу это осуществить? --недоумевает. И подкрепляет фактами. Обещают малому бизнесу аппараты с 36-месячной фискальной памятью. Но таких пока -- единицы. На всех не хватает. А есть (как и люди, впрочем) с короткой памятью: годичной. Надо каждый год менять фискальный накопитель.

Совсем свежий случай в этой связи приводит: «Принесла в ремонт сапоги. Сидит сапожник, весь в рабочем процессе. Спрашиваю, как он относитесь к переходу на онлайн-кассы. Отвечает: «Ну, как я могу к этому относиться? У меня руки в клее». Мол, вывод делай сама. До абсурда доходит. Вот если бы те, кто проталкивают в малый бизнес новые кассы, начинали свой трудовой путь с низов, там познавали жизнь, они бы, возможно, не рубили с плеча. Это не авторское мнение. Это мнение людей, которые каждый день варятся в бурлящем котле жизненных реалий.

А вот как в Норвегии относятся к предпринимателю. Представьте картину. Горы, по живописным склонам гуляют козочки и телятки -- их хозяин производит из топленого молока самый популярный в стране коричневый сыр. Так государство (внимание!) доплачивает ему за каждую гуляющую по горкам живность. Тут не только сыр тому причиной. Государству надо, чтобы эти горы были красиво заполнены. Ну почему мы не норвежцы?

НЕ РУБЛЕМ ЕДИНЫМ

На приобретение нового статуса, связанного с достижением известной возрастной отметки, реагирует Ираида Евгеньевна с озорством. Душе-то по-прежнему восемнадцать. Считает: статус этот дает и определенные выгоды. Во-первых, какое-никакое, а гарантированное финансовое обеспечение. А во-вторых, больше времени можно будет уделять любимой общественной работе. Собирается давать бесплатные консультации предпринимателям по налогообложению. Что-то вроде бесплатной юридической помощи от «ОПОРЫ РОССИИ». Прямо скажу, удивила: от копейки добровольно отказывается. «А как же муж? Одобрит?» -- спрашиваю. «Муж всегда одобряет мои идеи», -- отвечает. «Наверное, у Вас в кулаке?» -- шучу. Смеется: «Нет, он по гороскопу Овен. Упрямый».

Она вообще общественный человек. Украшением города стал открытый недавно у стен Храма Неопалимой Купины Венчальный сквер. Идея его создания --Яшковой. Всегда событием для горожан становится уже традиционный фестиваль бардовской песни «Три колодца» -- Яшкова в числе организаторов. Как-то мероприятие памяти Владимира Высоцкого проводили. На природе. В тридцатиградусный мороз. Взяла внучку за руку и поехала. Дочь каждые пятнадцать минут звонила: «Вы там не замерзли?» Как можно замерзнуть в кругу единомышленников?!

А сейчас как директор фонда развития и благоустройства «Хрустальный край» озабочена установкой бюста С.И.Мальцова -- по сути, памятника всей Мальцовской династии. Закладной камень стоит уже несколько лет. Для некоторых ее активность непонятна, о каких-то амбициях поговаривают. И это ее огорчает: «Какие амбиции? Стыдно не увековечить память великого человека».

Переживает, когда видит грязь, мусор на улицах родного города. Иногда сама где-то убирает. Удивляется, что нет мусорниц на остановках. «Мне муж говорит: «Ты меня уже замучила». Едем с ним, а я ему (кому же еще?) -- по ушам: «Что же это такое, что же это такое?!» И страстно желает, чтобы губернатор дал указание всем чиновникам, особенно из ЖКХ, не протирать штаны в кабинетах, а проводить рейды и наводить порядок.

Где же силы черпает? «Спасают, -- говорит, -- православные поездки». Вместе с дятьковскимипаломниками где только не побывала! После этого словно заново начинаешь жить.

О СЧАСТЬЕ

У нее свое мнение на этот счет: это когда в трудностях видишь поддержку. А главное, счастье -- это любовь. И процитировала поэтические строчки Владимира Высоцкого. Прочтите, уважаемые земляки. Уверен, в ваших душах тоже что-то произойдет, как это случилось у меня. Не может не произойти.

«Ныне, присно, во веки веков, старина, --

И цена есть цена, и вина есть вина,

И всегда хорошо, если честь спасена,

Если другом надежно прикрыта спина.

Чистоту, простоту мы у древних берем,

Саги, сказки из прошлого тащим,

Потому что добро остается добром--

В прошлом, будущем и настоящем».