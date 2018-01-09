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Предпринимательница из Брянска вышла в финал федерального этапа премии «Бизнес-Успех»

Опубликовано Сегодня, 11:49

В Общественной палате России состоялось заседание конкурсной комиссии Национальной премии «Бизнес-Успех», по результатам которого определились финалисты всероссийского этапа. Финал конкурса пройдет 6-7 февраля 2018 года в Москве.

 

Экспертная комиссия выбрала уникальные по своей специфике и наиболее запоминающиеся идеи малого бизнеса, представленные на конкурс в этом году. Этих предпринимателей смело можно назвать новыми бизнес-героями современности с активной жизненной позицией. Председателем комиссии выступил президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин. Предприниматели, уже добившиеся значимых успехов в различных сферах деятельности, будут представлять свои проекты на ключевом событии «Бизнес-Успеха» - Всероссийском финале премии, который пройдёт 6-7 февраля 2018 года в Москве.

В этом году «Бизнес-Успех» побывал в Чувашии, Бурятии и Удмуртии, Ставропольском крае, Рязани, Великом Новгороде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Смоленске, Воронеже, Волгограде и Новосибирске. Также состоялся специальный этап премии для представителей моногородов в Котовске Тамбовской области.

На участие в заключительном этапе премии за 2017 год претендовало почти 2000 предпринимателей со всей России. 80 из них завоевали свой «Золотой домкрат» на одном из 13 региональных финалов конкурса. Из этого числа только 24 конкурсанта получили приглашение в московский финал и шанс побороться за звание лучшего бизнесмена страны по восьми заявленным номинациям. Претендентов  отбирали члены экспертной комиссии, в число которой помимо Александра Калинина вошли: президент электронной площадки РТС-тендер и вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Степанов, директор по организации поддержки некрупных экспортёров группы Российского экспортного центра Борис Игошин, депутат Государственной думы Дмитрий Сазонов, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ» и руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» Дарья Сунцова,  заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Точенов, главный редактор издательства «Альпина Паблишер» Сергей Турко, журналист и телеведущий канала «Россия 24» Роман Плюсов, а также представители Агентства страте гических инициатив, Общественной палаты, Корпорации МСП, ВТБ 24, Уралсиба, «Федеральной пассажирской компании» и ГК «Новард» и др.

По итогам встречи Александр Калинин предложил более активно поддерживать победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» в медийном плане: «Потрясающие яркие истории предпринимателей, которые были представлены в течение года, с трудом поддаются отбору. Сегодня мы отметили действительно интересные, перспективные и такие важные для нашей страны проекты. Необходимо придать медийный импульс историям победителей премии – не только на финале «Бизнес-Успеха», чтобы их проекты имели сетевое продолжение по всей территории страны через разные каналы».

Дарья Сунцова отметила положительную динамику присутствия представителей малых территорий в конкурсе. «Учитывая основную цель проекта – популяризация малого бизнеса на малых территориях, отдельно отмечу, что только 16% населенных пунктов предпринимателей представляют собой центральный город субъекта Российской Федерации: 45% - не столичные города, 33% - посёлки, сёла, станицы или хутора, 7% - из деревень».

Президент электронной площадки РТС-тендер Виктор Степанов также добавил, что количество региональных этапов премии за прошедший год выросло с 8 до 13 и выразил надежду, что в 2018 году в конкурсе примут участие представители всех 85 регионов нашей страны.  

Среди предпринимательских проектов в каждой представленной категории было определено по три номинанта. Подведение итогов годового цикла региональных туров Национальной премии «Бизнес-Успех» и награждение лауреатов 2017 года состоится в начале будущего года. 

Финалисты всероссийского этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» представлены на официальном сайте проекта. В их числе одна предпринимательница из Брянска.

 

Ольга Пискунова, мастерская «Ковчег» (г. Брянск), председатель комитета по социальному предпринимательству Брянского отделения «ОПОРА РОССИИ».

Тематические мастерские и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями

www.masterskaya-kovcheg.ru

Ольге Пискуновой, основательнице мастерской «Ковчег» в г. Брянске, удаётся уже в течение пяти лет успешно реализовывать непростое и социально важное дело – помогать людям с инвалидностью обучаться, стажироваться и получать востребованные профессии. После прохождения подготовки стажёры «Ковчега» могут получить рабочие места на действующих предприятиях Брянска, что особенно актуально для Брянской области, где практически отсутствуют условия для полноценного профессионального образования инвалидов. В «Ковчеге» действуют швейная мастерская по изготовлению текстильных игрушек, пряничная и сувенирная мастерские: продукцию можно встретить на московских ярмарках, выставках и благотворительных мероприятиях. Часть прибыли предприятия идёт на организацию социальной адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в специальных коррекционных школах Брянска. Ольга также организовала в 2016 году социальный проект «Дневник обучающегося Брянской области», благодаря которому 1500 детей из коррекционных школ города и области получили бесплатные дневники. В рамках проекта Ольга планирует ежегодно обучать и трудоустраивать 150–250 человек с ОВЗ, а в перспективе - разработать и внедрить собственную образовательную программу обучения выпускников-инвалидов.

 

В число финалистов федерального этапа среди муниципальных администраций традиционно вошли все победители региональных этапов премии. Лидеры в обеих номинациях для муниципалитетов приедут в начале 2018 года для представления своих успешных практик.

Отметим, что Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни», который соберёт лидеров регионального и столичного бизнеса, а также представителей федеральных министерств и ведомств, пройдёт 6-7 февраля 2018 года в Москве. В первый день деловой программы, который посвящён работе муниципальных органов власти для развития бизнес-климата, мы ждем участников в Общественной палате России. Второй – основной - день форума пройдет в Цифровом деловом пространстве. Помимо представленных номинаций, все победители региональных этапов премии будут соревноваться за звание «Народного предпринимателя», имя которого станет известно по итогам предпочтений пользователей социальных сетей и посетителей нашего сайта. «Народное голосование» за лучшие предпринимательские проекты уходящего года будет открыто на странице предстоящего форума.

Все желающие посетить одно из самых ожидаемых событий в мире российского делового сообщества могут пройти бесплатную регистрацию – не забывайте следить за изменениями и дополнениями в программе.

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