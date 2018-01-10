Промышленный комитет Брянской областной Думы рассмотрел механизмы поддержки региональной торговли

10 января состоялось первое в текущем году заседание комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности, в котором принял участие депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич.

В первом чтении были рассмотрены изменения в закон «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов». Авторы поправок предлагают предоставить инвесторам возможность строить объекты, предусмотренные классификатором видов разрешенного использования земельных участков, что позволит повысить эффективность реализуемых государственных мер по восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства. В частности, предполагается привлечь в отрасль жилищного строительства новых инвесторов, которые будут достраивать дома обманутых дольщиков.

Также в первом чтении члены комитета обсудили поправки в закон «О государственной собственности Брянской области». Он конкретизирует порядок управления и распоряжения находящимися в областной собственности акциями (долями) в уставных капиталах хозяйственных обществ. Данные поправки позволят более эффективно использовать областное имущество.

Депутаты рассмотрели два вопроса, связанные с развитием торговли на территории региона. В настоящее время Минпромторгом России разработаны проекты федеральных законов, направленные на упрощение порядка организации розничных рынков, снимающих в этих вопросах избыточные административные и иные ограничения. Предполагается расширить перечень субъектов, имеющих право на организацию рынка, предоставив помимо юридических лиц указанное право и индивидуальным предпринимателям. Брянской областью поддержано внесение изменений в федеральное законодательство.

Этой же теме было посвящено и рассмотрение вопроса о реализации областного закона «О полномочиях органов государственной власти в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Брянской области». Депутаты совместно со специалистами обсудили перспективы развития торговой отрасли, поддержки и стимулирования деловой активности предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Члены комитета поддержали ряд законопроектов и законодательных инициатив, поступивших из Госдумы и других регионов, утвердили план работы комитета на следующий месяц, рассмотрели обращения, поступившие от организаций по награждению граждан Почетными грамотами и Благодарственными письмами областной Думы.